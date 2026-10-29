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Jan Nedbal: Kvůli roli jsem nabral svaly a pak shodil 12 kilo. Bylo to náročné
29. října 2026·Host Frekvence 1···
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Dnes za námi dorazil herec Jan Nedbal. Promluvil o svém přátelství s Oskerem Hesem, se kterým se sblížil při zkoušení divadelní hry a později si zahráli v oceňovaném snímku Bratři. Řeč přišla i na jeho roli ve filmu Kluci to vidí jinak než holky, na herecké sebevědomí i na to, proč se nyní soustředí především na filmové role. Mluvil i o snímkách Víkend ve výtahu nebo Hotel Záhoří. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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