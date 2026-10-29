Jan Nedbal: Kvůli roli jsem nabral svaly a pak shodil 12 kilo. Bylo to náročné

29. října 2026·Host Frekvence 1·Redakce·Míra Michálek·Lubka Ponížilová
Dnes za námi dorazil herec Jan Nedbal. Promluvil o svém přátelství s Oskerem Hesem, se kterým se sblížil při zkoušení divadelní hry a později si zahráli v oceňovaném snímku Bratři. Řeč přišla i na jeho roli ve filmu Kluci to vidí jinak než holky, na herecké sebevědomí i na to, proč se nyní soustředí především na filmové role. Mluvil i o snímkách Víkend ve výtahu nebo Hotel Záhoří. Poslechněte si celý rozhovor.  Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1

Doporučujeme

Příčina smrti Hayden Panettiere (†36) odhalena. Policie uzavřela vyšetřování
Teď nejčtenější
Chci být sexy máma, přiznala herečka Jennifer Lawrance. Nechala si udělat umělá prsaHana Dvorská a Michal Kurtiš: Novodobá tortura! Naše tréninky by se musely vypípatVíkendový horoskop: Koho čeká osudové setkání a komu se konečně splní přání?

Další článek
Hana Dvorská a Michal Kurtiš: Novodobá tortura! Naše tréninky by se musely vypípatZe StarDance sice vypadli, ale na náročné tréninky jen tak nezapomenou. Kaskadérka Hana Dvorská a tanečník Michal Kurtiš na Frekvenci 1 otevřeně promluvili o slzách, bolesti, nadávČíst další článek →
Související články
David Kratochvíl: Pokojovky nejčastěji ničíme přeléváním. V zimě jim hrozí i další nebezpečíHost Frekvence 1 · 1 min čteníVít Klusák: Jediná vteřina ukazuje, že jsme specialisté na malé podvádění. Za volantem nám to ale nemusí projítHost Frekvence 1 · 1 min čteníEric Dane před smrtí napsal knihu. Jeho žena odhalila dojemné detailyHost Frekvence 1 · 2 min čtení
Nejčtenější v rubrice Host Frekvence 1
1Vojta Kotek: Zrádci mě baví čím dál víc, Farma je pro mě životní proměnou2Vojtěch Dyk: Na koncertech DYK SOU VÁNOCE zazní moje věci, koledy a bude tam i poezie3Dasha: S kapelou se na StarDance připravujeme každý týden. V budoucnosti ale možná už nebudeme potřeba4Helena Dvořáková: Kvůli roli tanečnice ve filmu Tango pro tři jsem se musela naučit něco, co jsem nikdy nedělala
Pokračujte v rubrice
Host Frekvence 1herecHost F1Host Frekvence 1