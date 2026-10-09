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Oskar Hes: StarDance je šílená jízda. Po pátém kole teprve začíná ten pravý masakr
9. října 2026·Host Frekvence 1·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Už zítra odstartuje další řada televizní taneční soutěže StarDance a tak jsme si do studia Frekvence 1 pozvali posledního vítěze, herce Oskara Hese. Ten zavzpomínal na své vítězné tažení a prozradil, komu letos bude fandit. Mezi jeho favority patří Tomáš Pšenička, Vojtěch Dyk a jeho kamarád Martin Prágr, velká očekávání má také od Luciany, která má podle něj díky základům street dance potenciál uspět. Řeč přišla i na jeho roli v představení o Tomáši Baťovi nebo proč teď na nějakou dobu musí vynechat alkohol. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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