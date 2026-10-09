Oskar Hes: StarDance je šílená jízda. Po pátém kole teprve začíná ten pravý masakr

9. října 2026·Host Frekvence 1·Redakce
Už zítra odstartuje další řada televizní taneční soutěže StarDance a tak jsme si do studia Frekvence 1 pozvali posledního vítěze, herce Oskara Hese. Ten zavzpomínal na své vítězné tažení a prozradil, komu letos bude fandit. Mezi jeho favority patří Tomáš Pšenička, Vojtěch Dyk a jeho kamarád Martin Prágr, velká očekávání má také od Luciany, která má podle něj díky základům street dance potenciál uspět. Řeč přišla i na jeho roli v představení o Tomáši Baťovi nebo proč teď na nějakou dobu musí vynechat alkohol. Poslechněte si celý rozhovor.  Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1

)

Doporučujeme

Jedno z nejtěžších rozhodnutí. Laďka Něrgešová zavzpomínala na moment, který jí změnil život
Teď nejčtenější
Změnil se mi život. Herečka Lucie Zedníčková se stala babičkouSestřel Miloše! Aneb vědomostní kvíz Frekvence 1Sestra Ivety Bartošové (†48) Ivana se vrátila do Česka. Slavnou zpěvačku připomněla nenápadným detailem

Další článek
Ondřej Brejška (Poetika): Naše písničky jsou jako dort od pejska a kočičky. Je v nich všechno, co do života patříDnes za námi dorazila kapela Poetika v čele se zpěvákem Ondrou Brejškou. Poetika letos oslaví 10 let a 22. odehraje speciální koncert v pražském Lucerna Music Baru, kde zazní známéČíst další článek →
Související články
Milan Peroutka: Na albu jsem se chtěl realizovat i autorsky. Humor Jirky Buriana tam bude znátHost Frekvence 1 · 2 min čteníTereza Kerndlová před životním koncertem: S Terkou vystoupíme po 20 letech. Helča by nechtěla, abychom byly smutnéHost Frekvence 1 · 4 min čteníKateřina Jebavá: Neříkejte dětem, že jejich problémy nejsou důležité. Potřebují, abychom jim naslouchaliHost Frekvence 1 · 1 min čtení
Nejčtenější v rubrice Host Frekvence 1
1Ján Koleník a Kristýna Boková o natáčení filmu Tango pro tři: Při tanci jsme na sebe řvali2Jiří Hána: Diváci mi píšou, že jsem hajzl. Snažím se jim vysvětlit, že je to scénář3Barbora Seemanová: Chtěla bych umět všechny sporty. V moři plavu jen tam, kde vidím na dno4Čechomor a Lucie Bílá: Naše povolání je nádherné v tom, že je to jako rande naslepo. Nevíme, kdo přijde
Pokračujte v rubrice
Host Frekvence 1herecHost F1Host Frekvence 1