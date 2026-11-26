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Dan Přibáň: Naše cestovatelská série je možná největší svého druhu na Netflixu
26. listopadu 2026·Host Frekvence 1·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Do studia Frekvence 1 dorazil cestoval Dan Přibáň a prozradil, že už plánuje další výpravu. A prozradil, co si na cestu pořídil. Po úspěchu posledního projektu, ve kterém vyměnil trabanty za plovoucí auta, se těší z pozitivních reakcí diváků i z toho, že se jeho cestovatelské seriály dostaly na Netflix. Mluvil tak nejen o Netflixu, ale i o pořadech Top Gear a Grand Tour nebo o výběru lidí do svého týmu. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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