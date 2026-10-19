Vojta Kotek: Zrádci mě baví čím dál víc, Farma je pro mě životní proměnou

19. října 2026·Host Frekvence 1·Redakce·Míra Michálek·Lubka Ponížilová
Vojta Kotek má na podzim pořádně nabitý program. Vidět ho můžete v pořadu Máme rádi Česko, v úspěšné reality show Zrádci, na divadelních prknech a natáčí další řadu pořadu Farma Vojty Kotka. Řeč přišla na jeho farmaření a samozřejmě se zmínil i o Zrádcích. Podle něj mají soutěžící letošní řady silné instinkty a vzájemně vyrovnanou autoritu, díky čemuž jsou konkláve napjatější a konfrontačnější. Mluvil i o své synovi, který si život na farmě užívá, rád poznává zvířátka a poznává, odkud pochází jídlo. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1

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