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EET budou muset řešit všichni. I prostitutky
11. listopadu 2026·Kraus a blondýna···
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Aktuální dění očima Jana Krause každé ráno 5:00 – 9:00 vždy po zprávách v celou a v půl exkluzivně na Frekvenci 1. Vtipně, originálně a s nadhledem, tak to umí jenom Jan Kraus. Blondýna Miluška Bittnerová se ptá na vše, o čem se mluví, a Jan Kraus jí to vysvětlí Odebírat podcasty pořadu Kraus a blondýna
Další článekTýden pod drobnohledem (2026/45): Jednou přijde den, kdy dostane seniorka od robota facku. První a posledníAktuální dění očima Jana Krause každé ráno 5:00 – 9:00 vždy po zprávách v celou a v půl exkluzivně na Frekvenci 1. Vtipně, originálně a s nadhledem, tak to umí jenom Jan Kraus. BloČíst další článek →
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