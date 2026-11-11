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HOROSKOPY: Blíženci, vztahy a tvůrčí plány, které se zasekly, se mohou pohnout dopředu
BERAN
Po celý den si povedete přímo mistrně, malichernosti hodíte za hlavu a proměníte své povinnosti v zábavu.
BÝK
Včera není dnes. Hvězdy na vás shlížejí vlídným okem. Zdrojem vaší energie se stane láska a rodinné vazby.
BLÍŽENCI
Neobávejte se projevit vlastní iniciativu. Vztahy a tvůrčí plány, které se zasekly, se pohnout dopředu.
RAK
Obecně lze předpokládat, že dnešek přinese více porozumění mezi lidmi. Večer vytryskne gejzír dobré nálady.
LEV
Plánů máte tolik, že je nestačíte ani uskutečnit. Spoléháte se na své znalosti a přirozený šarm.
PANNA
Uvolněte se trochu, čekají vás menší citové zádrhele. Špatnou náladu zamaskujete, ale absenci v sexu nikoli.
VÁHY
Hladina adrenalinu stoupá. Vaše cíle a touhy jsou reálné a nezanedbáváte ani citovou stránku.
ŠTÍR
Klíčem vašeho úspěchu bude neodolatelné charisma, vysoká míra intuice a snaha všechno dokázat.
STŘELEC
Zásadní vliv na vás vyvíjí Luna. Jste rození lovci, velké sympatie zajiskří kdesi ve společnosti. Třešinkou na dortu bude láska ve všech podobách.
KOZOROH
Vykročíte ze zčarovaného kruhu konvencí a vyrazíte za přáteli. Trochu se pobavíte.
VODNÁŘ
Zvídavost a tendence k přehánění u vás dnes nebude žádnou výjimkou. Čeká vás hodně překvapivého, ale s flirtováním buďte opatrní, partner není dobře naložený.
RYBY
Čekají vás menší zádrhele. Vášnivou lásku může snadno vystřídat scéna plná výčitek a žárlivosti.