HOROSKOPY: Blíženci, vztahy a tvůrčí plány, které se zasekly, se mohou pohnout dopředu

11. listopadu 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Po celý den si povedete přímo mistrně, malichernosti hodíte za hlavu a proměníte své povinnosti v zábavu.

BÝK

Včera není dnes.  Hvězdy na vás shlížejí vlídným okem. Zdrojem vaší energie se stane láska a rodinné vazby.

BLÍŽENCI

Neobávejte se projevit vlastní iniciativu. Vztahy a tvůrčí plány, které se zasekly, se pohnout dopředu.

RAK

Obecně lze předpokládat, že dnešek přinese více porozumění mezi lidmi. Večer vytryskne gejzír dobré nálady.

LEV

Plánů máte tolik, že je nestačíte ani uskutečnit. Spoléháte se na své znalosti a přirozený šarm.

PANNA

Uvolněte se trochu, čekají vás menší citové zádrhele. Špatnou náladu zamaskujete, ale absenci v sexu nikoli.

VÁHY

Hladina adrenalinu stoupá. Vaše cíle a touhy jsou reálné a nezanedbáváte ani citovou stránku.

ŠTÍR

Klíčem vašeho úspěchu bude neodolatelné charisma, vysoká míra intuice a snaha všechno dokázat.

STŘELEC

Zásadní vliv na vás vyvíjí Luna. Jste rození lovci, velké sympatie zajiskří kdesi ve společnosti. Třešinkou na dortu bude láska ve všech podobách.

KOZOROH

Vykročíte ze zčarovaného kruhu konvencí a vyrazíte za přáteli. Trochu se pobavíte.

VODNÁŘ

Zvídavost a tendence k přehánění u vás dnes nebude žádnou výjimkou. Čeká vás hodně překvapivého, ale s flirtováním buďte opatrní, partner není dobře naložený.

RYBY

Čekají vás menší zádrhele. Vášnivou lásku může snadno vystřídat scéna plná výčitek a žárlivosti.

 

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