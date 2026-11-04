Martha Issová s manželem promluvili o identitě syna Jaye, který se narodil jako Františka

Martha Issová s&nbsp;manželem promluvili o&nbsp;identitě syna Jaye, který se narodil jako Františka

Martha Issová a David Ondříček. Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / Profimedia

4. listopadu 2026·Simona Lazničková

Čtrnáctileté dítě herečky Marthy Issové a režiséra Davida Ondříčka se identifikuje jako chlapec a používá jméno Jay. Rodiče jeho rozhodnutí respektují a režisér nyní popsal i okamžik, kdy se mu syn se svou identitou svěřil.

Herečka Martha Issová a režisér David Ondříček otevřeně promluvili o svém čtrnáctiletém potomkovi, který se dříve jmenoval Františka, nyní však vystupuje jako Jay a identifikuje se jako chlapec. Oba rodiče jeho identitu respektují a mluví o něm v mužském rodě. Ondříček se v rozhovoru pro magazín Reportér svěřil také s tím, jak se o synově rozhodnutí dozvěděl.

„Procházeli jsme se Stromovkou a Františka podle mě snad hodinu přemýšlela, jak mi oznámit, že je Jay,“zavzpomínal režisér, kterého překvapila i jeho vlastní reakce. „Rozumím. A tyhle věci mi nemusíš sdělovat tak obřadně, můžou se stát a já tě budu vždycky podporovat ve všem…“ popsal slova, kterými syna ujistil o své podpoře. Podle Ondříčka bylo zřejmé, že Jay o své identitě dlouho přemýšlel. „Řekl jsem si, že o tom naše dítě určitě hodně přemýšlelo a že jeho svobodné rozhodnutí respektuju. Hlavně ať je v životě šťastné – ať už jako Jay, nebo jako Františka,“ dodal.

O Jayovi promluvila také Martha Issová v podcastu Na Výbornou moderátorky Lucie Výborné. Společně s manželem vyzdvihla především jeho všestranné nadání. „Má talent na hodně věcí, jako zcela vážně. Je dobrý jak ve sportu, v hudbě, tak má i fantastický výtvarný talent,“ uvedl Ondříček. Jay se navíc podílel na otcově filmu Kluci to vidí jinak než holky, pro který složil několik hudebních skladeb a sám je také zahrál.

Issová zároveň popsala synovu citlivou povahu a vnímavost vůči okolnímu světu. Podle herečky může být právě intenzivní prožívání pro mladého člověka někdy náročné. Martha Issová a David Ondříček spolu vychovávají ještě mladší dceru Emílii, režisér má z předchozího vztahu také dospělého syna Rudolfa.

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