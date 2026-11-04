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Martha Issová s manželem promluvili o identitě syna Jaye, který se narodil jako Františka
Čtrnáctileté dítě herečky Marthy Issové a režiséra Davida Ondříčka se identifikuje jako chlapec a používá jméno Jay. Rodiče jeho rozhodnutí respektují a režisér nyní popsal i okamžik, kdy se mu syn se svou identitou svěřil.
„Procházeli jsme se Stromovkou a Františka podle mě snad hodinu přemýšlela, jak mi oznámit, že je Jay,“zavzpomínal režisér, kterého překvapila i jeho vlastní reakce. „Rozumím. A tyhle věci mi nemusíš sdělovat tak obřadně, můžou se stát a já tě budu vždycky podporovat ve všem…“ popsal slova, kterými syna ujistil o své podpoře. Podle Ondříčka bylo zřejmé, že Jay o své identitě dlouho přemýšlel. „Řekl jsem si, že o tom naše dítě určitě hodně přemýšlelo a že jeho svobodné rozhodnutí respektuju. Hlavně ať je v životě šťastné – ať už jako Jay, nebo jako Františka,“ dodal.
Issová zároveň popsala synovu citlivou povahu a vnímavost vůči okolnímu světu. Podle herečky může být právě intenzivní prožívání pro mladého člověka někdy náročné. Martha Issová a David Ondříček spolu vychovávají ještě mladší dceru Emílii, režisér má z předchozího vztahu také dospělého syna Rudolfa.