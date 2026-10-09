VIDEOMusic Studio Live

Poetika: Blízko

9. října 2026 · Redakce · 1. z 3 písní z natáčení
Hostem Music Studio Live byla skupina Poetika, která zahrála i svůj nejnovější hit Blízko. Singl vznikl v polské Varšavě a zpěvák Ondřej Brejška na něm spolupracoval z interprety z Rumunska, Německa a Polska. Poslechněte si celou písničku.
Celé natáčení: Poetika9. 10. 2026
1Blízkoprávě přehráváte · 1. píseň2Mám pocit, že tě ztrácím2. píseň3Půlnoc3. píseň
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