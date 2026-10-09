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VIDEOMusic Studio Live
Poetika: BlízkoHostem Music Studio Live byla skupina Poetika, která zahrála i svůj nejnovější hit Blízko. Singl vznikl v polské Varšavě a zpěvák Ondřej Brejška na něm spolupracoval z interprety z Rumunska, Německa a Polska. Poslechněte si celou písničku.
Celé natáčení: Poetika9. 10. 2026
1Blízkoprávě přehráváte · 1. píseň2Mám pocit, že tě ztrácím2. píseň▶3Půlnoc3. píseň▶
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