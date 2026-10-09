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VIDEOMusic Studio Live
Poetika: PůlnocHostem Music Studio Live byla skupina Poetika, která zahrála jeden ze svých nejnovějších hitů Půlnoc. Klip z prostředí luxusní snobské párty se natáčel na zámku ve Žďáru nad Sázavou pod režisérskou taktovkou Ondřeje Kudyna. Poslechněte si celou píseň.
Celé natáčení: Poetika9. 10. 2026
1Blízko1. píseň▶2Mám pocit, že tě ztrácím2. píseň▶3Půlnocprávě přehráváte · 3. píseň
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