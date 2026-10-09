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VIDEOMusic Studio Live
Poetika: Mám pocit, že tě ztrácímHostem Music Studio Live byla skupina Poetika, která zahrála i píseň Mám pocit, že tě ztrácím z roku 2023. Skladba se zabývá tématy rozchodu, vyprchávání vzpomínek, odcizení v partnerském vztahu a postupného zapomínání. Poslechněte si celou písničku.
Celé natáčení: Poetika9. 10. 2026
1Blízko1. píseň▶2Mám pocit, že tě ztrácímprávě přehráváte · 2. píseň3Půlnoc3. píseň▶
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