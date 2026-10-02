Tomáš Janotka: Nový herní styl reprezentace se mi líbí, ale zápasy pravdy teprve přijdou

2. října 2026·Press klub·Ladislav Jakub·Ondřej Kopa
„Je vidět změna způsobu hry a herní projev, primárně založený na hře po zemi, je velice dobrý,“ říká v Pressklubu Frekvence 1 fotbalový trenér Tomáš Janotka. Jak sám dodává, zápasy pravdy teprve přijdou v kvalifikaci o mistrovství Evropy. Zápasy v Lize národů jsou podle něj malým příslibem, že je národní tým na dobré cestě. Jednodušší začátek si ale nový kouč reprezentace Santi Denia nemohl naplánovat, protože v Lize národů narazil na Španělsko, Anglii a Chorvatsko. Podle Janotky si musíme vážit toho, že hrajeme v nejvyšší skupině Ligy národů. Tomáš Janotka se v rozhovoru s Ondřejem Kopou vrátil také ke svému angažmá v Sigmě Olomouc, se kterou vyhrál národní pohár a postoupil do osmifinále evropské Konferenční ligy. „I přesto, že jako trenér čekám až se někde uvolní nějaká židle, tak na druhou stranu kvituji trpělivost, jakou kluby s trenéry mají, protože to není jednoduchá práce a je dobře, že kluby dávají dál trenérům důvěru a nedělají ukvapené závěry,“ dodal Janotka v Pressklubu. Poslechněte si záznam celého rozhovoru s fotbalovým trenérem Tomáš Janotkou. Odebírat podcasty pořadu Press klub

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