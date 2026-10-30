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Václav Moravec: Kariéru jsem začal v Pressklubu Frekvence 1
30. října 2026·Press klub··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Moderátor Václav Moravec začínal s denními rozhovory v Pressklubu Frekvence 1 v 90. letech. Je proto rád, že se alespoň na chvíli do Pressklubu vrátil. V rozhovoru s Ondřejem Kopou si povídal také o situaci v České televizi a také o jeho současném působení v projektu Moravec.cz. Poslechněte si záznam pořadu. Odebírat podcasty pořadu Press klub
Další článekJiří Moláček: AI se při operacích bát nemusíme, stále jsou tam lidé."Umělé inteligence při operacích se na operačních stolech bát nemusíme," řekl v Pressklubu Frekvence 1 přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Moláček. Podle Číst další článek →
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