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Jiří Rusnok: Pod návrhem rozpočtu bych nechtěl být podepsaný
5. listopadu 2026·Press klub·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Bývalý premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok v Press klubu hodnotí zvýšení úrokové sazby, které ho nepřekvapilo. Popisuje co to pro nás bude v budoucnu znamenat. A také by nechtěl být podepsán pod současnými návrhy rozpočtu. Odebírat podcasty pořadu Press klub
Další článekMiroslav Ševčík: Do SPD nevstoupím a státní rozpočet v této podobě nepodpořím"Do SPD nevstoupím, není to potřeba," řekl v Pressklubu Frekvence 1 poslanec za SPD Miroslav Ševčík a vysvětlil proč. Zároveň dodal, že státní rozpočet v této podobě nepodpoří. S JČíst další článek →
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