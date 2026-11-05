Jiří Rusnok: Pod návrhem rozpočtu bych nechtěl být podepsaný

5. listopadu 2026·Press klub·Jakub Veinlich
Bývalý premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok v Press klubu hodnotí zvýšení úrokové sazby, které ho nepřekvapilo. Popisuje co to pro nás bude v budoucnu znamenat. A také by nechtěl být podepsán pod současnými návrhy rozpočtu. Odebírat podcasty pořadu Press klub

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