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Vít Rakušan: Schodek rozpočtu nás bude bolet dlouhá léta
1. října 2026·Press klub·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan glosuje v Press klubu přehmaty současné vlády a mluví o tom, zda je na stole vytvořit koalici, která by porazila Andreje Babiše. A také zmiňuje zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá. Odebírat podcasty pořadu Press klub
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