Vít Rakušan: Schodek rozpočtu nás bude bolet dlouhá léta

1. října 2026·Press klub·Jakub Veinlich
Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan glosuje v Press klubu přehmaty současné vlády a mluví o tom, zda je na stole vytvořit koalici, která by porazila Andreje Babiše. A také zmiňuje zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá. Odebírat podcasty pořadu Press klub

Doporučujeme

Sylvester Stallone popsal drsný konflikt s Richardem Gerem: Skončilo to fyzickou potyčkou
Teď nejčtenější
Ewa Farna a Martin Chobot se rozešli. Sousedé popsali, co se dělo před oznámenímHOROSKOPY: Býci, budete se nacházet pod větším tlakem. Nenechte se unést hněvemHOROSKOPY: Raci, ve větší míře dne budete vystavováni milostným svodům

Další článek
Daniel Prokop: Pro voliče v jednotlivých městech a obcích je důležité se s politikem znátKupování voličů penězi je spíš znakem celostátní politiky, ne té regionální. Tam hraje roli osobní znalost voliče a politika a lokální problémy, které chce vyřešit. V Presklubu FreČíst další článek →
Související články
Tomio Okamura: Nechápu, proč tady mají Ukrajinci dostávat dávky na úkor ČechůPress klub · 1 min čteníMartin Schmarcz: Voliči ANO v poměrně velkém počtu odmítají vládu s SPD a MotoristyPress klub · 1 min čteníMichal Stehlík: Ze svatého Václava si bereme jen to, co chceme, ne to, co on sám prožilPress klub · 1 min čtení
Nejčtenější v rubrice Press klub
1Adéla Šípová: Debata o manželství pro všechny bude v Senátu divoká2Michal Ihnát: Okradených lidí stále přibývá3Martin Kupka: Provedli jsme velkou sebereflexi4Ondřej Veverka: Sehnat peníze na Osamělého vlka bylo náročné
Pokračujte v rubrice
Press klub