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Proč žáby vždycky zavírají oči při skákání?
2. října 2026·Velké hlavy·····
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikoliv, posuďte sami. Odebírat podcasty pořadu Velké hlavy
Další článekCo udělají lidé, když se jim řekne, aby si lehli na záda? Lehnou si na břicho. Proč?Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikolČíst další článek →
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