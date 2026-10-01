Zaplavala si princezna Diana někdy v Podolí?

1. října 2026·Velké hlavy·Redakce·Radko Bobák·Tomáš Kučera·Roman Mikesch·Jana Knížková
Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikoliv, posuďte sami. Odebírat podcasty pořadu Velké hlavy

Doporučujeme

Sylvester Stallone popsal drsný konflikt s Richardem Gerem: Skončilo to fyzickou potyčkou
Teď nejčtenější
Ewa Farna a Martin Chobot se rozešli. Sousedé popsali, co se dělo před oznámenímHOROSKOPY: Býci, budete se nacházet pod větším tlakem. Nenechte se unést hněvemHOROSKOPY: Raci, ve větší míře dne budete vystavováni milostným svodům

Další článek
Proč žáby vždycky zavírají oči při skákání?Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikolČíst další článek →
Související články
Co může vzniknout z rozhovoru dvou mužů ve vlaku?Velké hlavy · 1 min čteníJak se jmenují děti narozené devět měsíců po dovolené v Chorvatsku?Velké hlavy · 1 min čteníMyslíte si, že umíte brzdit? Velké hlavy vám poradí, jak se to má dělatVelké hlavy · 1 min čtení
Nejčtenější v rubrice Velké hlavy
1Velké hlavy ví, jaké to je, když dospělému zoubková víla sebere zub2Kde je nejvíce hradů na jednoho obyvatele v Evropě?3Velké hlavy glosují nemluvení žen s manželem4Na jakou otázku nedokázal Sigmund Freud odpovědět?
Pokračujte v rubrice
Velké hlavyvelké hlavy