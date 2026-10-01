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Zaplavala si princezna Diana někdy v Podolí?
1. října 2026·Velké hlavy·····
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikoliv, posuďte sami. Odebírat podcasty pořadu Velké hlavy
Další článekProč žáby vždycky zavírají oči při skákání?Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikolČíst další článek →
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