Vyhledávání
Dexter slaví 20 let a znovu se vrací! Michael C. Hall promluvil o pokračování i nenáviděném konci seriálu
Legendární seriál Dexter slaví dvacet let od premiéry a jeho příběh zdaleka nekončí. Michael C. Hall se ohlédl za kontroverzními finále, přiznal, proč se k roli sériového vraha vrátil a společně s tvůrci odhalil, co diváky čeká ve druhé řadě seriálu Dexter: Vzkříšení. Dorazí nové hvězdy i známé postavy.
Když se v roce 2006 poprvé objevil na televizních obrazovkách Dexter Morgan, málokdo tušil, že se z nenápadného forenzního analytika, který po nocích vraždí jiné zabijáky, stane jedna z nejikoničtějších postav televizní historie. Dexter letos slaví dvacáté výročí a jeho představitel Michael C. Hall se při této příležitosti společně s dalšími herci a tvůrci ohlédl za mimořádnou cestou seriálu.
V rozsáhlém rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly se řešily nejen největší zvraty původního seriálu, ale také dva kontroverzní konce, které rozdělily fanoušky. A především budoucnost pokračování Dexter: Resurrection, jehož druhá řada přivede na scénu další nebezpečné protivníky.
Rodinu Matthewa Perryho zasáhla další smrt. Švagr zveřejnil dojemný vzkazPřečíst článek →
Michael C. Hall další seriál původně vůbec nechtěl
Když Hall dostal nabídku zahrát si Dextera Morgana, měl za sebou úspěšné účinkování v seriálu Odpočívej v pokoji. Do dalšího televizního projektu se mu proto příliš nechtělo. Nakonec ho ale přesvědčil samotný námět. Příběh sériového vraha, kterému diváci navzdory jeho činům fandí, byl na svou dobu mimořádně odvážný.
„Přesvědčila mě drzost samotného námětu. Měl jsem pocit, že máme v rukou něco zajímavého, ale vůbec jsem netušil, jak dlouho to vydrží nebo jakými zvraty příběh projde,“ zavzpomínal herec.
Seriál si postupně získal miliony diváků. K jeho popularitě přispělo také vysílání upravené první řady na stanici CBS během hollywoodské scenáristické stávky v letech 2007 a 2008. Dexter se tak dostal i k lidem, kteří neměli předplacenou stanici Showtime.
Smrt Rity šokovala celý svět. Ani herci neznali pravdu
Jedním z nejslavnějších okamžiků seriálu zůstává závěr čtvrté řady, ve kterém Dexter objeví svou manželku Ritu mrtvou ve vaně. Jejich malý syn Harrison sedí na podlaze potřísněné krví, což připomíná Dexterovo vlastní traumatické dětství.
Za vraždou stojí Arthur Mitchell, známý jako Trinity Killer, kterého nezapomenutelně ztvárnil John Lithgow. Právě Lithgow nyní prozradil, že tvůrci před herci skutečné zakončení dlouho tajili. „Měli jsme společné čtení scénáře a já si říkal, že ten konec je takový nijaký. Byl jsem zklamaný. Zmínil jsem se o tom Michaelovi a on mi řekl: ‚To je falešný konec. Chtějí všechny oklamat.‘ Tehdy jsem zjistil, že Trinity zabil Ritu,“ vzpomínal.
Představitelka Rity, herečka Julie Benz, přiznala, že pro ni bylo náročné se s odchodem ze seriálu vyrovnat. „Dnes už každý, kdo se k Dexterovi připojí, chápe, že jeho postava může být kdykoliv zabita. Když jsme seriál natáčeli my, vůbec jsme si to neuvědomovali. Zvlášť když zabijete matku, které se právě narodilo dítě,“ uvedla.
„Všichni ten konec nenáviděli,“ přiznal Hall
Zatímco čtvrtá řada patří mezi nejuznávanější období seriálu, jeho původní finále z roku 2013 vyvolalo zcela opačné reakce. Dexter tehdy předstíral vlastní smrt a odešel žít do ústraní jako dřevorubec. Diváci, kteří očekávali velkolepé uzavření příběhu, byli zklamaní.
Michael C. Hall dnes jejich reakci naprosto chápe. „Všichni ten konec nenáviděli, a pochopitelně,“ přiznal bez okolků. S nadsázkou připomněl, že si jako herec vyzkoušel oba extrémy televizních finále. „Byl jsem součástí finále seriálu Odpočívej v pokoji, které všichni považují za jedno z nejlepších. A říkal jsem si: Skvělé, teď mám oba konce spektra!“
Ani návrat v minisérii Dexter: New Blood z roku 2021 ovšem fanouškům nepřinesl uspokojivé rozloučení. Dexter v závěru požádal vlastního syna Harrisona, aby ho zastřelil. Představitel Harrisona Jack Alcott nyní prozradil, že reakce některých diváků zašly až příliš daleko. „Vstoupit do milovaného seriálu a zastřelit jednu z nejoblíbenějších televizních postav bylo dost děsivé zjištění. Celý rok mi chodily výhrůžky smrtí, což bylo opravdu znepokojivé,“ svěřil se.
Dexter se vrátil kvůli jedné větě u pizzy
Přestože se zdálo, že Dexterův příběh definitivně skončil, Michael C. Hall začal po čase svou nejslavnější roli postrádat. Zlom nastal v roce 2023, kdy s režisérem Marcosem Siegou natáčel v New Yorku hudební videoklip pro svou kapelu Princess Goes. Po natáčení spolu zašli na pizzu a Hall pronesl větu, která odstartovala další pokračování.
„Michael se ke mně otočil s kouskem pizzy v ruce a řekl: ‚Chybí mi, když si můžu znovu obléct ten plášť,‘“ zavzpomínal Siega. Režisér se ho okamžitě zeptal, jestli to myslí vážně. Hall potvrdil, že ano, přestože netušil, jak by bylo možné jeho postavu znovu přivést k životu.
A tak vznikl seriál Dexter: Resurrection, který měl premiéru v roce 2025 a navázal na události New Blood. Ukázalo se, že Dexter střelné zranění přežil. „Zpětně jsem si uvědomil, že pokud ten výstřel nebyl smrtelný, je to jediný způsob, jak začít znovu,“ vysvětlil Hall.
Druhá řada přivede Briana Coxe a Dana Stevense
Úspěch první řady Dexter: Resurrection otevřel cestu k dalšímu pokračování. Ve druhé sérii čekají Dextera hned dva nebezpeční protivníci. Jednoho z nich ztvární Brian Cox, známý především jako Logan Roy ze seriálu Boj o moc. Zahraje si Dona Framta, přezdívaného New York Ripper, tedy newyorský rozparovač.
Jde o bývalého zaměstnance metra, kterého policie dlouhodobě podezřívá ze sériových vražd. Nyní je upoután na invalidní vozík a už nemůže pokračovat ve svých zločinech. Místo toho psychicky týrá rodiny svých obětí prostřednictvím telefonátů.
Cox přiznal, že natáčení pro něj bylo mimořádně nepříjemným zážitkem. „Natáčení Dextera bylo nejpodivnější hereckou zkušeností, jakou jsem kdy měl, protože jsem hrál někoho, koho jsem naprosto nenáviděl,“ řekl.
A dokonce přirovnal svou novou postavu k Hannibalu Lecterovi, kterého si zahrál ve filmu Červený drak z roku 1986, známém pod původním názvem Manhunter. „Hannibal byl proti Framtovi úplný beránek,“ prohlásil.
Dalším novým zabijákem bude Lucas Stark v podání Dana Stevense, kterého diváci znají například z Panství Downton. Jeho postava si vyslouží přezdívku Five Borough Killer a své vraždy natáčí pomocí chytrých brýlí, aby záznamy následně zveřejňovala na internetu.
Uma Thurman a Krysten Ritter se vracejí. Čeká Dextera romance?
Nová řada nabídne také návrat Umy Thurman v roli Charley Brown. Bývalá příslušnice speciálních jednotek se po třech letech vrátí do Dexterova života kvůli nedokončeným záležitostem. Podle scenáristy Scotta Reynoldse se navíc mezi oběma postavami může rozvinout něco víc než jen pracovní spolupráce.
„Jsou to dva vrcholoví predátoři a je pro ně těžké, aby se navzájem nepřitahovali,“ naznačil. Znovu se objeví také Krysten Ritter jako Mia LaPierre, známá pod přezdívkou Lady Vengeance. Přestože její postava v první řadě zřejmě zemřela, ve světě Dextera to očividně nemusí nic znamenat. Diváci v té době spatřili pouze její tělo, nikoliv obličej.
Ritter přiznala, že se k postavě chtěla vrátit za každou cenu. „Chtěla jsem se vrátit v jakékoliv podobě a jsem opravdu šťastná, že se to podařilo. Je to jedna z mých nejoblíbenějších rolí v celé kariéře,“ uvedla.
Fanoušky potěší také návrat Joeyho Quinna, kterého opět ztvární Desmond Harrington. Bývalý policista z Miami nyní pracuje jako soukromý detektiv a přijíždí do New Yorku pátrat po okolnostech smrti Angela Batisty.
Bude Dexter pokračovat i potřetí?
Tvůrci se netají tím, že by rádi pokračovali i další řadou. Showrunner Clyde Phillips ale zdůrazňuje, že o budoucnosti chtějí rozhodovat postupně. Podle něj není reálné, aby Dexter pokračoval dalších dvacet let. Významné slovo při rozhodování o definitivním konci bude mít také Michael C. Hall.
Ten si zatím možnost znovu se vracet ke své nejslavnější postavě užívá. „Je zajímavé hrát postavu, která má dvacet let staré vzpomínky, jež jsou skutečné. Jednou ale přijde den, kdy už to dělat nebudu… myslím,“ uzavřel herec s úsměvem. A jak připomínají samotní tvůrci, ve světě Dextera není nikdy nic definitivní.
__________
Zdroj: