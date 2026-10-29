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Vražda sedmnáctileté dívky byla 52 let záhadou. Policie ji nyní spojila s Tedem Bundym
Bylo jí pouhých sedmnáct let, když v roce 1974 zmizela a o devět dní později byla nalezena zavražděná. Případ Melissy Ann Smith zůstával více než půl století nevyřešený. Američtí vyšetřovatelé nyní díky analýze DNA potvrdili spojitost její smrti s nechvalně proslulým sériovým vrahem Tedem Bundym.
Na tiskové konferenci 27. října 2026 oznámily úřady v okrese Summit County, že nové forenzní analýzy prokázaly shodu mezi Bundyho DNA a biologickými stopami zajištěnými na těle oběti. Případ tak po 52 letech získal zásadní odpověď.
Melissa Ann Smith byla dcerou Louise S. Smithe, tehdejšího policejního náčelníka města Midvale nedaleko Salt Lake City, a jeho manželky Joan. Dne 18. října 1974 vyrazila s kamarádem do pizzerie a následně navštívila restauraci ve městě Murray v Utahu. Poté se po ní slehla zem.
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Její zmizení otřáslo nejen rodinou, ale také místní komunitou. Otec, který sám působil u policie, se však objasnění smrti své dcery nikdy nedočkal. V roce 1980 odešel od policejního sboru a o pět let později zemřel. Odpovědi se nedočkala ani Melissina matka Joan, která zemřela v roce 2024. Její sestra Jolene zemřela již v roce 2014.
Devět dní po zmizení, 27. října 1974, objevil Melissino tělo lovec jelenů v oblasti Summit Park v Utahu. Sedmnáctiletá dívka byla nalezena bez oblečení a podle tehdejšího zpravodajství deníku The New York Times nesla známky brutálního fyzického i sexuálního násilí.
Vyšetřovatelé zahájili pátrání po pachateli, ale navzdory závažnosti případu se jim nepodařilo nikoho oficiálně označit za podezřelého. Jméno Teda Bundyho se přitom v souvislosti s vraždou objevovalo dlouhodobě. V době Melissina zmizení se pohyboval na svobodě a právě v sedmdesátých letech vraždil mladé ženy napříč několika americkými státy.
„Přestože se tehdy o možném podezřelém hodně spekulovalo, nikdo nebyl oficiálně označen a případ nebyl nikdy uzavřen,“ uvedla na tiskové konferenci 27. října 2026 šerifka okresu Summit County Kacey Bates.
Zásadní průlom přinesly až moderní forenzní metody. Kriminalistická laboratoř státu Utah znovu analyzovala biologické stopy zajištěné na těle Melissy Ann Smith a porovnala je s DNA Teda Bundyho. Výsledky prokázaly shodu.
Vyšetřovatelé zároveň posuzovali další nepřímé důkazy, včetně způsobu provedení činu, motivu, možností pachatele a příležitosti vraždu spáchat. Také ty podle úřadů ukazovaly na Bundyho. Po více než pěti desetiletích tak policie oficiálně spojila vraždu sedmnáctileté dívky s jedním z nejznámějších amerických sériových vrahů.
„Přestože Ted Bundy již nežije a nemůže být trestně stíhán, pokrok ve forenzní vědě a vytrvalá práce policistů pomohly přinést odpovědi v případu, který zůstával nevyřešený více než padesát let,“ uvedla okresní státní zástupkyně Margaret Olson.
Zdůraznila také, že nejdůležitější je nezapomínat na samotnou oběť. „Především vzpomínáme na Melissu Ann Smith a uvědomujeme si závažnost okamžiku, kdy se toto vyšetřování konečně uzavírá,“ dodala.
Ted Bundy patří mezi nejznámější sériové vrahy americké historie. V letech 1974 až 1978 vraždil mladé ženy a dívky v několika státech USA, mimo jiné v Utahu, Coloradu, Washingtonu a na Floridě. Později se přiznal k nejméně třiceti vraždám. Skutečný počet jeho obětí však zůstává nejasný.
V červenci 1979 byl odsouzen za vraždy Margaret Elizabeth Bowman a Lisy Janet Levy, které spáchal na Floridě. Soud mu uložil trest smrti. Popraven byl na elektrickém křesle 24. ledna 1989. Případ Melissy Ann Smith přitom není jedinou desítky let starou vraždou, kterou se v roce 2026 podařilo spojit s Tedem Bundym.
Již v dubnu oznámila policie v Utahu podobný průlom ve vyšetřování smrti Laury Ann Aime, které bylo v době vraždy rovněž sedmnáct let. Laura zmizela na Halloween v roce 1974 a její tělo bylo nalezeno až na Den díkůvzdání. Podle policie byla svázaná, brutálně zbitá a bez oblečení.
Také v jejím případě přinesla rozhodující odpověď moderní analýza DNA, která potvrdila přítomnost Bundyho genetického materiálu na těle oběti. Dva případy z roku 1974 tak po více než půl století získaly nové důkazy, které tehdejší vyšetřovatelé neměli k dispozici.
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