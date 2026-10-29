Julia Roberts slaví 59. narozeniny. Neteř Emma ukázala dojemný snímek, manžel jí vyznal lásku

Julia Roberts slaví 59.&nbsp;narozeniny. Neteř Emma ukázala dojemný snímek, manžel jí vyznal lásku

Julia Roberts, Emma Roberts / Foto: Profimedia

29. října 2026·Matěj Kašpar

Hollywoodská hvězda Julia Roberts oslavila 59. narozeniny a dočkala se krásných přání od svých nejbližších. Neteř Emma Roberts sdílela společnou fotografii, zatímco manžel Danny Moder jí veřejně vyznal lásku.

Herečka Julia Roberts, kterou diváci milují díky filmům Pretty Woman nebo Notting Hill, oslavila ve středu 28. října své 59. narozeniny. Významný den si nenechala ujít ani její neteř, herečka Emma Roberts, známá například ze seriálu American Horror Story. Na sociálních sítích zveřejnila společný snímek, který ukazuje jejich blízký vztah. S romantickým vyznáním se připojil také Juliin manžel Danny Moder, s nímž je herečka v manželství už 24 let.

 

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Pětatřicetiletá Emma se rozhodla své slavné tetě popřát prostřednictvím instagramu. Zveřejnila fotografii, na které se obě herečky objímají. Snímek pochází z Emminy svatby s hercem Codym Johnem, která se uskutečnila 25. července letošního roku.

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„Všechno nejlepší k narozeninám, teto. Miluju tě víc, než dokážu vyjádřit!“ napsala Emma k fotografii. Emma je dcerou herce Erica Robertse, staršího bratra Julie Roberts. Její otec se objevil například ve filmech Temný rytíř, Expendables: Postradatelní nebo Cecil B. Demented.

Přestože vztah Emmy s otcem nebyl v minulosti vždy jednoduchý, s tetou Julií si podle jejich veřejných vyjádření udržuje velmi blízké pouto. A náklonnost je vzájemná. V roce 2022 to byla právě Julia, kdo Emmě veřejně popřál k narozeninám. Označila ji za kouzelnou bytost a připojila jednoduché, ale výmluvné vyznání: „Ach, jak moc tě miluju.“

Slavná teta sehrála v Emmině životě důležitou roli také při rozhodování o herecké kariéře. Emma totiž vyrůstala v prostředí hollywoodských filmových produkcí a jako malá měla možnost sledovat Julii přímo při práci.

Navštěvovala například natáčení životopisného dramatu Erin Brockovich, za které Julia Roberts získala v roce 2001 Oscara za nejlepší ženský herecký výkon, nebo romantické komedie Američtí miláčci ze stejného roku.

V rozhovoru pro magazín Tatler v březnu 2022 Emma zavzpomínala, jak ji fascinovalo všechno, co se odehrávalo za kamerou. „Vypisovala jsem štítky ke kostýmům, organizovala štětce na líčení a sledovala, jak si vedou záznamy kvůli návaznosti jednotlivých scén,“ popsala své první zkušenosti z filmového prostředí. Přiznala také, že se neustále na všechno vyptávala. „Ptala jsem se bez jakýchkoliv zábran. V tomhle průmyslu se člověk opravdu učí za pochodu,“ dodala.

Emma ovšem nebyla jediná, kdo herečce veřejně popřál. Romantické narozeninové vyznání připravil také Juliin manžel, kameraman Danny Moder. Na instagramu zveřejnil fotografii, na které se Julia usmívá nad narozeninovým dortem se zapálenými svíčkami, zatímco ji manžel něžně líbá na rameno. „Slavíme každý den… ale 28. října ze všeho nejvíc. Více svíček přináší více radosti. Moc tě miluju,“ napsal Moder.

 

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Dvojice se seznámila během natáčení filmu Mexičan s Bradem Pittem a v červenci 2002 se vzala. Společně vychovávají tři děti – jednadvacetiletá dvojčata Hazel a Phinnaeuse, kterému rodina říká Finn, a devatenáctiletého syna Henryho. Přestože patří mezi nejslavnější hollywoodské páry, své soukromí si Julia s Dannym dlouhodobě chrání. O to větší pozornost vzbuzují jejich společné fotografie a veřejná vyznání.

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Zdroje:

EW

Instagram Emma Roberts

Instagram Danny Moder

Tatler

Klíčová slova: Danny Moder·Emma Roberts·Julia Roberts·narozeniny·seznam

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