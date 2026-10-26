Eric Dane před smrtí napsal knihu. Jeho žena odhalila dojemné detaily

Eric Dane před smrtí napsal knihu. Jeho žena odhalila dojemné detaily

Eric Dane (Zdroj: Profimedia)

26. října 2026·Matěj Kašpar

Osm měsíců po smrti herce Erica Danea vycházejí jeho paměti. Hvězda Chirurgů a Euforie v nich otevřeně vzpomíná na svůj život, boj s vážnou nemocí i chvíle strávené s rodinou.

Herec Eric Dane, kterého diváci znají především ze seriálů ChirurgovéEuforie, zemřel 19. února 2026 ve věku 53 let. Příčinou úmrtí byla amyotrofická laterální skleróza (ALS), závažné neurodegenerativní onemocnění. Osm měsíců po jeho smrti nyní vycházejí jeho paměti s názvem My Book of Days, které stihl napsat ještě za svého života.

V knize se herec vrací nejen ke své kariéře, ale také k osobním problémům, včetně boje se závislostí. Jak pro magazín People prozradila jeho manželka Rebecca Gayheart, Dane se zpočátku do psaní příliš nehrnul. Otevírat bolestivé kapitoly vlastního života pro něj nebylo jednoduché.

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Dnes je ale Gayheart ráda, že se k napsání knihy nakonec odhodlal. „Jsem vděčná, že to udělal, protože to mým dcerám dává příležitost poznat svého otce jako člověka,“ uvedla. Dvojice má dvě dcery, šestnáctiletou Billie a čtrnáctiletou Georgii. Přestože Gayheart v roce 2018 požádala o rozvod, v březnu 2025 svůj návrh stáhla.

Po stanovení diagnózy si Dane dal jedno důležité předsevzetí. Chtěl se svými dcerami strávit co nejvíce času. A svůj slib skutečně dodržel. Rodinný život se začal soustředit na obyčejné okamžiky, které získaly úplně nový význam. Společně chodili na sushi, sledovali filmy, poslouchali jeho oblíbenou hudbu na vinylových deskách a pořádali herní večery.

„Snažili jsme se být přítomní navzdory všemu strachu, frustraci a nejistotě,“ vzpomíná Gayheart. Poslední měsíce hercova života byly podle ní pro celou rodinu mimořádně náročné. Zároveň ale přinesly chvíle, na které nikdy nezapomenou.

„Byla to skutečně vyčerpávající a srdcervoucí zkušenost, ale zároveň nám každý den ukazovala jeho mimořádnou sílu. A pro mě i naše dcery bylo opravdu krásné být toho svědky,“ dodala.

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Zdroj:

People

EW

Klíčová slova: chirurgové·eric dane·herec·kniha·nemoc·seznam

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