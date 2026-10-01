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Hvězdy Stranger Things po letech od sebe. Spekulace o rozchodu Natalie Dyer a Charlieho Heatona sílí
Natalia Dyer a Charlie Heaton patřili dlouhé roky k nejoblíbenějším párům ze seriálu Stranger Things. Teď se ale stále častěji objevují zprávy, že jejich vztah po téměř deseti letech skončil. Novou vlnu spekulací vyvolalo údajné setkání v Londýně, během něhož měl Heaton potvrdit, že už s Dyer netvoří pár. Ani jeden z herců však rozchod veřejně nepotvrdil.
Jejich láska začala před kamerami a postupně se přesunula i do skutečného života. Charlie Heaton a Natalia Dyer se poznali při natáčení první řady seriálu Stranger Things, kde ztvárnili Jonathana Byerse a Nancy Wheeler.
O jejich skutečném vztahu se začalo mluvit už v roce 2016. O rok později byli společně fotografováni na veřejnosti a v prosinci 2017 se jako pár objevili také na červeném koberci během Fashion Awards v Londýně. Od té doby spolu navštěvovali premiéry i další společenské akce, své soukromí si ale většinou pečlivě hlídali.
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Podle anonymního zdroje se měl Charlie Heaton v Londýně zmínit známému, že už s Natalií Dyer netvoří pár. Herec měl být nejprve viděn v podniku Café Kick v oblasti Exmouth Market a později v okolí 180 Strand, kde mělo k údajnému rozhovoru dojít. Žádná část tohoto tvrzení ale nebyla nezávisle ověřena.
Deuxmoi už v srpnu zveřejnilo další anonymní informace, podle kterých se dvojice měla rozejít v soukromí. Spekulace navíc podpořily i červnové zprávy o tom, že Dyer byla spatřena ve společnosti jiného muže. Ani to však samo o sobě rozchod nepotvrzuje.
Natalia Dyer ani Charlie Heaton se k celé situaci zatím oficiálně nevyjádřili. Dokud tak neučiní, zůstává konec jejich vztahu nepotvrzenou informací. Právě dlouhé mlčení ale zájem fanoušků ještě přiživuje. Dvojice patřila mezi páry, které si velkou část vztahu držely mimo sociální sítě a bulvární pozornost, a proto ani případný rozchod nemusel proběhnout veřejně.
Heatonovi a Dyer vztah vydržel prakticky po celou dobu fenoménu Stranger Things. Jejich seriálové postavy se postupně sblížily a podobně se vyvíjel i vztah obou herců mimo natáčení. V následujících letech se společně objevovali na premiérách, módních akcích nebo dalších událostech spojených se seriálem. O samotném vztahu ale v rozhovorech mluvili jen výjimečně.
S koncem Stranger Things navíc oba pokračují ve vlastních projektech. Heaton je spojován mimo jiné s pokračováním světa Peaky Blinders. Zda se ale skutečně uzavřela i téměř desetiletá kapitola jeho vztahu s Natalií Dyer, zatím jisté není.
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