Hynek Čermák má důvod k radosti. S manželkou Veronikou čekají miminko

Hynek Čermák má důvod k&nbsp;radosti. S&nbsp;manželkou Veronikou čekají miminko

Hynek Čermák s manželkou Veronikou (Zdroj: Profimedia)

8. října 2026·Barbora Turková

Herec Hynek Čermák si před časem vzal svou přítelkyni Veroniku. A s radostnými zprávami nekončí. Své soukromí si velmi střeží, ale nyní se v rozhovoru s Norou Fridrichovou pochlubil, že jeho manželka je těhotná.

Hynek Čermák často představuje charakterní role, nebojí se postav drsňáků a tvrdých chlapů. Sám ale říká, že v osobním životě chce být ukotvený a šťastný v jednom hnízdě. „Ale to myslím, že asi je každého touha, ne? Doufám,“ říká herec. Sám v rozhovoru přiznal, že je rodinný typ. „Mám dvě děti a bylo to to nejlepší, co se mi v životě povedlo. A čekám další a doufám, že to bude to další nejlepší, co se mi v životě povedlo.

Nenápadně tak oznámil šťastnou novinku a dodal, že bude mít opět syna. Miminko by se mělo narodit v březnu příštího roku. Hynek Čermák si svou nyní již manželku Veroniku vzal letos v srpnu. Fotografové je poprvé ve společnosti vyfotili loni v červnu na premiéře Zázračné cvičení.

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Herec byl ženatý s herečkou Veronikou Čermák Mackovou, kterou si vzal v roce 2017. Rozešli se v roce 2025. S hereckou kolegyní Danielou Choděrovou má dvě děti, dceru a syna, kteří se rovněž věnují herectví.

Klíčová slova: Hynek Čermák·manželka·rodina·seznam·těhotenství·veronika šmídová

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