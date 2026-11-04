Ukrutné bolesti Marty Kubišové. Zpěvačku čekají další měsíce léčby

Ukrutné bolesti Marty Kubišové. Zpěvačku čekají další měsíce léčby

Marta Kubišová (Zdroj: Profimedia)

4. listopadu 2026·Šárka Blahoňovská

Legendární zpěvačka Marta Kubišová prožívá náročné období. Kvůli bolestem kolen podstupuje pravidelnou léčbu injekcemi, která jí dočasně omezuje pohyb. Velkou oporou je jí dcera Kateřina, bez jejíž pomoci se někdy neobejde.

Zpěvačka Marta Kubišová, která 1. listopadu oslavila 84. narozeniny, se potýká s vážnými zdravotními obtížemi. Nejvíce ji trápí kolena, kvůli kterým pravidelně dochází na léčbu. Jak prozradila deníku Blesk, každý týden dostává čtyři gelové injekce, dvě do každého kolene. „Ta kolena mě snad utrápí,“ posteskla si. Za sebou má již deset aplikací a pravděpodobně ji čeká dalších deset. „To je dalších dvaapůlměsíce trápení. Ten den, co vám to píchnou, je to v pohodě. Potom se vám to všechno ale rozleží a ty bolesti jsou tak ukrutný,“ řekla.

Zdravotní komplikace se výrazně promítají také do jejího každodenního života. Zpěvačka se v poslední době neobejde bez pomoci dcery Kateřiny, která jí obstarává nákupy a doprovází ji ven. „Hlavně mě vodí. Musím být do ní zavěšená, protože jinak upadnu na ulici,“ svěřila se nedávno webu Extra. Přiznala také potíže s rovnováhou, jejichž příčinu sama nezná. Pro Blesk však následně upřesnila, že rozhodně není pravda, že by už nemohla chodit. Podporu dcery podle svých slov potřebuje především v období po injekcích, kdy je její pohyblivost omezená.

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Problémy se zdravím přitom Kubišovou provázejí již řadu let. V roce 2015 prodělala srdeční příhodu a v roce 2022 musela podstoupit akutní operaci kvůli protržení střeva. Její současný stav navíc není stabilní. „Jsou dny, kdy mám pocit, že mi vůbec nepůjde chodit, pak zase dny, kdy to docela jde a nemusím se nějak šíleně přemáhat,“ uvedla v pro Prima Ženy. Kvůli zdravotním omezením se letos nechystá ani na tradiční připomínku 17. listopadu na Národní třídě, přestože je její jméno se sametovou revolucí neodmyslitelně spjato.

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Navzdory bolestem se legendární interpretka Modlitby pro Martu snaží zůstávat alespoň trochu aktivní. K pravidelným procházkám ji v minulosti motivovali především její psi. Před několika měsíci však přišla o milovanou yorkshirku a její společnost jí citelně chybí. Přestože si původně dalšího psa pořizovat nechtěla, nyní o tom znovu uvažuje. „Tajně jsem doufala, že mi ho někdo pořídí teď k narozeninám, strčí ho před dveře, zazvoní a uteče. Nic takového se ale nestalo,“ svěřila se Blesku.

Zdroj: Blesk, Prima Ženy, Extra

Klíčová slova: Injekce·Marta Kubišová·zdraví

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