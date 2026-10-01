Jim Carrey se znovu oženil. S partnerkou Min Ah měl tajnou svatbu v Los Angeles

Jim Carrey se znovu oženil. S&nbsp;partnerkou Min Ah měl tajnou svatbu v&nbsp;Los Angeles

Jim Carrey (Foto: Profimedia)

1. října 2026·Matěj Kašpar

Jim Carrey je znovu ženatý. Herec a komik si měl v Los Angeles vzít svou partnerku Min Ah, se kterou dlouho držel vztah mimo veřejnost. Jako pár se přitom oficiálně ukázali teprve letos v únoru během udílení francouzských filmových cen César.

Jim Carrey udělal ve svém osobním životě velký krok. Podle informací serveru TMZ se v poslední době oženil se svou partnerkou Min Ah. Svatba měla proběhnout v Los Angeles v malém a soukromém kruhu. Dvojice přitom svůj vztah dlouho držela stranou pozornosti médií. Společně byli vídáni už od roku 2022, oficiálně se ale jako pár představili až o několik let později.

 

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Velký společný debut přišel letos v únoru na předávání cen César v Paříži, kde Carrey převzal čestné ocenění. Během projevu poděkoval i Min Ah, o které mluvil jako o své výjimečné životní partnerce. Pak jí přímo z pódia vyznal lásku: „Miluji tě, Min Ah.“ Na slavnostním večeru se dvojice objevila také po boku Carreyho dcery a vnuka.

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Jim Carrey byl v minulosti ženatý už dvakrát. V roce 1987 si vzal bývalou herečku Melissu Womer, se kterou má dceru Jane. Podruhé se oženil v roce 1996. Jeho manželkou se tehdy stala herečka Lauren Holly, se kterou se objevil také ve filmu Blbý a blbější. Manželství s Min Ah je tak pro čtyřiašedesátiletého herce třetí. Podrobnosti o samotném obřadu zatím dvojice veřejně nesdílela.

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Zdroj:

TMZ

Cinema Express

 

Klíčová slova: Jim Carrey·Min Ah·seznam·svatba

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