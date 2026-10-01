Poslední video syna Cindy Crawford. Hodiny před smrtí se natočil v zařízení v Santa Monice

Poslední video syna Cindy Crawford. Hodiny před smrtí se natočil v&nbsp;zařízení v&nbsp;Santa Monice

Presley Gerber, Kaia Crawford, Cindy Crawford (Foto: Profimedia)

1. října 2026·Matěj Kašpar

Jen několik hodin před svou smrtí natočil Presley Gerber video přímo v zařízení Resolutions Living v kalifornské Santa Monice, kde v té době pobýval. Syn Cindy Crawford a Randeho Gerbera zemřel 20. září ve věku 27 let. Úřady případ vyšetřují jako podezření na předávkování, oficiální příčina smrti ale zatím zveřejněna nebyla.

Page Six nyní získal záběry, které mají zachycovat Presleyho Gerbera večer před jeho smrtí. Podle dvou zdrojů magazínu vzniklo video v sobotu 19. září, tedy jen několik hodin předtím, než byl následující den nalezen bez známek života. Na záběrech je Presley v bílém tílku, s brýlemi a stříbrným řetízkem. Nejdříve natáčí sám sebe, následně kamerou ukazuje pokoj, ve kterém pobýval. Vidět jsou postele, osobní věci i balkon s výhledem na okolí Santa Moniky.

Podle informací se Presley do Resolutions Living přihlásil během stejného víkendu, kdy zemřel. Magazín dříve uvedl, že se snažil řešit dlouhodobé problémy se závislostí a psychickým zdravím a že podle zdroje věděl, že potřebuje pomoc. Resolutions Living nabízí rezidentům ubytování a program zaměřený na zotavení. Web zařízení podle Page Six popisoval třífázový program zahrnující stanovování cílů, dobrovolnické aktivity a cvičení zaměřená na osobní rozvoj. Podle kalifornského ministerstva zdravotnictví jde o prostředí typu sober living, nikoli o státem licencované léčebné zařízení.

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Co přesně se odehrálo mezi natočením videa a Presleyho smrtí, zatím není veřejně známo. Presley zemřel 20. září ve věku 27 let. Podle nahrávky komunikace záchranných složek, byl zásah veden kvůli srdeční zástavě a předávkování. Policie následně uvedla, že případ vyšetřuje jako podezření na předávkování a že nic nenasvědčuje cizímu zavinění. Konečnou příčinu a způsob smrti má určit úřad soudního lékaře v Los Angeles.

Jeden ze zdrojů také uvedl, že Presley v posledních dnech před smrtí působil jinak a nebyl sám sebou. Jde však pouze o výpověď anonymního zdroje, nikoli o lékařský závěr. Rodina po zveřejnění zprávy o jeho smrti požádala veřejnost o soukromí v tomto velmi těžkém a bolestném období. Presleyho smrt velmi těžce zasáhla jeho mladší sestru Kaiu Gerber. Sourozenci si byli mimořádně blízcí. „Kaia a Presley si byli neuvěřitelně blízcí. Nevím, jak bez něj bude pokračovat. Byli mnohem víc než jen bratr a sestra. Má zlomené srdce. Byli jako nejlepší přátelé,“ uvedl zdroj Page Six.

Rodina byla podle lidí ze svého okolí velmi semknutá a supermodelka se v průběhu let snažila synovi pomáhat s jeho problémy se závislostí i psychickým zdravím. Presley v minulosti o svých potížích mluvil také veřejně. Presleyho tělo bylo několik dní po smrti zpopelněno v Rose Family Funeral Home. Podle zveřejněných informací mají jeho rodiče uložit popel ve svém domě v Malibu.

Cindy Crawford a Rande Gerber se snaží připravit soukromé rozloučení bez přítomnosti médií a fotografů. „Jejich prioritou je zachovat vše v soukromí, bez médií nebo paparazzi,“ uvedl zdroj magazínu People.

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Zdroje:

Page Six

People

People

Page Six

Klíčová slova: Cindy Crawford·Kaia Jordan Gerber·Presley Gerber·seznam

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