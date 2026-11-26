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Jana Fabiánová po nástupu Cimického do vězení: Pět let výhrůžek a nenávisti. Teď cítí úlevu
Zpěvačka Jana Fabiánová má za sebou pět náročných let. Poté, co veřejně promluvila o své zkušenosti s psychiatrem Janem Cimickým, čelila výhrůžkám i urážkám. Jeho nástup do vězení pro ni znamená uzavření bolestné kapitoly. Nyní chce pomáhat dalším obětem sexualizovaného násilí.
Pro Janu Fabiánovou představoval letošní listopad důležitý okamžik. Psychiatr Jan Cimický nastoupil do pražské pankrácké věznice, kde si má odpykat pětiletý trest za sexuální útoky a vydírání. Zpěvačka, která v roce 2021 veřejně popsala svou zkušenost s lékařem, přiznala, že zprávu přijala s úlevou, ale zpočátku také s nedůvěrou.
Během uplynulých let totiž opakovaně zažila situace, kdy se zdálo, že se celý případ blíží k závěru. Definitivní potvrzení proto pro ni přišlo až ve chvíli, kdy se dozvěděla, že odsouzený psychiatr skutečně nastoupil k výkonu trestu.
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„No, já cítím takový výdech. Uzavřela se pro mě velká kapitola, pět náročných let,“ svěřila se zpěvačka v rozhovoru pro eXtra.cz během módní přehlídky Aleny Wilson. Rozhodnutí promluvit o vlastní zkušenosti s sebou podle Fabiánové přineslo i velmi nepříjemné následky. Především v počátcích kauzy se setkávala s nenávistnými reakcemi, které zahrnovaly osobní útoky i zastrašování.
„Tak na začátku byly výhrůžky a pak byly hodně nadávky,“ zavzpomínala. Postupem času se však přístup veřejnosti podle jejích slov začal měnit. Zatímco zpočátku převažovaly negativní reakce, v posledním období se setkávala také s projevy podpory a uznání. Někteří lidé jí dokonce osobně děkovali za to, „že jsme to prostě dotáhli“.
Fabiánová zároveň upozornila, že celou kauzu nepovažuje za svou osobní zásluhu. Přestože její veřejné vystoupení v roce 2021 přispělo k tomu, že se případu začala věnovat větší pozornost, podle zpěvačky se o problematickém jednání psychiatra hovořilo již mnohem dříve.
„Já nerada říkám, že já jsem kauzu odstartovala, protože ta kauza probublávala už dlouho,“ vysvětlila. Připomněla, že se případem novináři zabývali už kolem roku 2000. Tehdejší společenské prostředí však podle ní nebylo natolik otevřené, aby se podobným svědectvím dostávalo potřebné pozornosti.
Za důležitou proto považuje práci všech, kteří se na objasňování případu podíleli, včetně dalších svědků, policistů a soudů. „Tohle určitě není jako nějaký můj počin,“ zdůraznila. Zkušenost posledních pěti let podle Fabiánové ukázala, jak obtížné může být veřejně hovořit o sexualizovaném násilí a zneužívání mocenského postavení.
Doufá proto, že medializovaný případ přispěje k větší otevřenosti společnosti a pomůže lidem, kteří se ocitnou v podobné situaci. „Snad vůbec ta tematika, ta problematika toho zneužívání moci a sexualizovaného násilí už nebude takový tabu, jako byla,“ uvedla. Zpěvačka se také zamýšlí nad tím, jakým způsobem společnost přistupuje k prevenci násilí. Podle ní se například dívky od dětství učí především tomu, jak se vyhýbat nebezpečným situacím.
„Nechoď tam v noci sama, po desáté večer, nechoď do téhle ulice, nesmíš se nikomu koukat do očí,“ vyjmenovala některá běžná varování. Vedle podobných doporučení by ale podle ní měla být větší pozornost věnována také odpovědnosti okolí. Důležité je například vědět, jak bezpečně zasáhnout nebo přivolat pomoc ve chvíli, kdy se někdo stane svědkem nevhodného či násilného jednání.
„Tohle vůbec není útok na muže,“ zdůraznila. Připomněla také zkušenost svého kamaráda z Los Angeles, který podle jejího vyprávění skončil v nemocnici poté, co mu někdo v baru přidal neznámou látku do nápoje. Lékařskou pomoc vyhledal až na naléhání své přítelkyně. Podle Fabiánové je tak důležité vnímat, že obětí podobného jednání se může stát kdokoliv.
Přestože pro zpěvačku nástup Jana Cimického do vězení znamená osobní uzavření dlouhé kapitoly, problematice pomoci obětem se chce věnovat i nadále. Během posledních let ji totiž kontaktovali také lidé, jejichž zkušenosti s případem psychiatra přímo nesouvisely.
„Během těch pěti let se mi začaly ozývat i další oběti z jiných kauz,“ prozradila. Právě jejich příběhy ji přivedly k úvahám, zda by mohla pomáhat systematičtěji. Z rozhovorů s těmito lidmi podle svých slov postupně získávala představu o tom, jaké překážky mohou oběti násilí při hledání pomoci potkávat.
„Hodně přemýšlím nad tím, že bych začala buď nějaký svůj nadační fond, nebo nějakou neziskovku,“ uvedla. Konkrétní podobu případného projektu zatím nemá stanovenou. Nejprve chce zmapovat fungující organizace a zjistit, kde současný systém podpory potřebuje posílit.
Pětileté období spojené s případem Jana Cimického bylo pro Fabiánovou podle jejích slov psychicky náročné. Vedle veřejné pozornosti musela čelit také negativním reakcím a dlouhému čekání na konečné rozhodnutí.
Nyní se však její pozornost obrací k budoucnosti. Zkušenosti, které během uplynulých let získala, by ráda využila k tomu, aby lidé zasažení sexualizovaným násilím měli snazší přístup k informacím a odborné pomoci.
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