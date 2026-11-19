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Kevin McCallister se vrací! Macaulay Culkin se opět objeví ve své ikonické roli
Fanoušci klasického vánočního filmu Sám doma jsou nadšení. Představitel Kevina McCallistera Macaulay Culkin se vrátil do své ikonické role. Ovšem tentokrát nezůstal sám doma, ale ve fastfoodu.
Opěvují to, že se Culkin do své ikonické role opět vrátil. „Potřebuji, aby se každý rok vrátil do role Kevina,“ napsal jeden z nich. Ostatní zase oceňují to, že se herec po svých problémech s drogami dokázal vrátit a role mu perfektně sedla. Reklama přichází nejen v předvánočním čase, se kterým má spousta fanoušků spojenou filmovou sérii Sám doma.
Navíc se spekuluje o tom, že se chystá pokračování filmu a Culkin by v něm měl hrát. Novinář Matthew Belloni, který se pohybuje v prostředí filmového průmyslu a jako první přinesl zprávy o Pattinsonovi jako favoritovi na Jamese Bonda, zveřejnil informaci o vyjednávání Culkina s producenty studia Walt Disney. Prý se intenzivně jedná o novém nápadu na Sám doma, se kterým měl právě Macaulay přijít, a společnost Disney je z něj nadšená.