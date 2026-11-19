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Mádlův spot zakázali, přitom má zachraňovat české hospody. Podívejte se na celé video!
Nová reklama Rodinného pivovaru Bernard, kterou režíroval Jiří Mádl, se do televizního vysílání nedostane. Největší české stanice ji odmítly kvůli údajně nevhodnému chování. Snímek inspirovaný slavnou Hospodskou rvačkou od Josefa Lady přitom vznikl s jasným cílem – připomenout lidem, že tradiční česká hospoda je nenahraditelným místem setkávání.
Smích, zpěv, hádky, flirtování, ale i pořádná rvačka. Přesně tak vypadá nový reklamní spot pivovaru Bernard, pod kterým je jako režisér podepsaný Jiří Mádl. Tvůrci vsadili na autenticitu a nechali se volně inspirovat legendárním obrazem Josefa Lady. Právě realistické zobrazení hospodského života se ale stalo kamenem úrazu. Tři největší tuzemské televizní stanice spot odmítly nasadit do vysílání s odůvodněním, že zobrazuje nevhodné chování. Pivovar se proto rozhodl pustit video do světa po vlastní ose na internetu.
Nejde jen o pivo, ale o přežití tradice
Hlavní myšlenka kampaně jde mnohem hlouběji než jen k propagaci zlatavého moku. České hospody – tedy „nejstarší sociální síť“, jak o nich tvůrci mluví – v posledních letech postupně mizí a potýkají se s úbytkem hostů. Mádlův spot má lidi zvednout od obrazovek a vrátit je zpět ke společným stolům, kde se lidé potkávají tváří v tvář se všemi emocemi, které k tomu patří.
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Podívejte se na zakázaný spot v plné délce:
Co na „zakázanou“ reklamu říkáte vy? Přehnaly to televize s korektností, nebo už je rvačka v reklamě přes čáru? Dejte nám vědět v komentářích!