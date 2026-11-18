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Aleš Juchelka (ANO): Superdávka bude vyplacena do konce listopadu
18. listopadu 2026·Press klub··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Vyplácení takzvané superdávky nabíralo zpoždění. Jak ale řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) peníze by dotčeným lidem měly být vyplaceny do konce listopadu. V Press klubu padla řeč i na změny v podpoře nezaměstnanosti od ledna, která by měla být nižší. Současná výše má být podle návrhu Juchelky zachována například pro matky samoživitelky nebo lidi starší 52 let. Vládní SPD tvrdí, že návrh ale dostatečně nechrání nízkopřijmové skupiny. Podle ministra práce jsou už koaliční partneři na tomto kompromisu domluveni. Romana Navarová se ptala šéfa resortu práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) i na změny v důchodech nebo jak chce řešit problematiku stárnoucí populace. Odebírat podcasty pořadu Press klub
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