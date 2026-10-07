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Daniel Prokop: Politika zhloupla marketingem. V kampaních chybí konkrétní sliby
Sociolog a zakladatel výzkumné agentury PAQ Research Daniel Prokop v Press klubu Frekvence 1 kritizoval podobu současných předvolebních kampaní. Politikům podle něj chybí konkrétní a ambiciózní plány a místo nich často sázejí na povrchní marketingová hesla. Mluvil také o problémech Prahy s bydlením a dopravou, financování obcí nebo o tom, kde bude muset stát v budoucnu hledat další peníze.
Výsledek komunálních voleb bude podle Prokopa v jednotlivých částech republiky ovlivňovat něco jiného. V malých obcích hraje zásadní roli osobní znalost kandidátů, ve velkých městech budou důležitější konkrétní problémy, jako jsou bydlení nebo doprava. V současných kampaních mu ale chybí jasné plány. Jako příklad uvedl Prahu, která má podle něj dostatek prostředků na výraznější investice do obecního bydlení, školek nebo gymnázií. „Neslyším to tam takhle jako jasnou kampaň. Naopak jsou tam taková ta hesla jako ‚Tempo dám Praze‘ a ‚Praha první, poslední‘ a podobně, takové marketingové povrchní věci,“ uvedl.
Za nekonkrétními kampaněmi podle sociologa stojí mimo jiné obava politiků slíbit něco, co by následně skutečně museli splnit. „Je to nějaké zhloupnutí té politiky tím marketingem,“ řekl. V některých otázkách jsou podle něj naopak voliči racionálnější než samotná politika. Jako příklad uvedl daně, kde veřejnost podle výzkumů podporuje nižší zdanění nízkopříjmové práce, ale také odstranění některých výjimek nebo zdanění tichého vína.
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Velkou část rozhovoru věnoval Prokop také financování měst a obcí. Praha podle něj skutečně disponuje vysokými úsporami a měla by více investovat, problém ale vidí také v nastavení rozpočtového určení daní. Některá regionální centra jsou podle něj podfinancovaná, zatímco Praha nebo Plzeň jsou současným systémem zvýhodněny.
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