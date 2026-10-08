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HOROSKOPY: Býci, hvězdy vám jdou na ruku, upusťte fantazii. Radost budete mít vy i partner
BERAN
Je ideální čas naplánovat si obchodní schůzky. Myslí vám to parádně.
BÝK
Hvězdy vám jdou na ruku, nebojte se popustit uzdu své fantazii. Uděláte tím radost sobě i partnerovi.
BLÍŽENCI
Nastal čas věnovat se nejen materiální, ale i duchovní stránce života. Útěchou vám budou příští dny, kdy se můžete těšit na velkou porci pohody.
RAK
Dnes se cítíte lépe než včera. Všechno by mělo jít podle plánu, jen žádné obavy.
LEV
Charakterizovat vás bude zvýšená citlivost, ale i neústupnost, která nic neřeší. Udělejte si citovou inventuru.
PANNA
Merkur a Venuše vám přináší štěstí. Vaše láska, práce a finanční záležitosti nabírají pozitivní směr.
VÁHY
Dnes bude hodně záležet na vaší soustředěnosti. Rozptylovat vás budou nejspíš malichernosti.
ŠTÍR
Vsaďte na svou vůli a rozhodnost. Nebojte se stát za svými názory. Všechno nasvědčuje tomu, že vaše plány by se mohly vyplnit.
STŘELEC
Na nudu si určitě dnes stěžovat nebudete. Energii máte jako čerstvě nabitá baterie, ale soucitem příliš oplývat nebudete, pustíte si pusu na špacír.
KOZOROH
Naplno projevíte intelektuální zvídavost. Brouzdáte po internetu a sledujete vše co vás zajímá.
VODNÁŘ
Dnešek přeje schopným a průbojným lidem, zvládnete i komplikované úkoly.
RYBY
Nejsilnější emoce se u vás projeví ve spojitosti s rodinou. Pro ni jste schopni velkých obětí.