Špinavá a divoká věc. Eva Burešová jako Saija honí chlapy v lese s baseballkou

Špinavá a&nbsp;divoká věc. Eva Burešová jako Saija honí chlapy v&nbsp;lese s&nbsp;baseballkou

Foto: Universal Music

13. října 2026·Šárka Blahoňovská

Eva Burešová pokračuje ve své nové hudební etapě pod jménem SAIJA. Po srpnovém singlu MLČ, kterým ukázala výrazně tvrdší a corovější směr své tvorby, přichází s novinkou 6 PÍSMEN. Společně s písní představila také videoklip režiséra Michala Skořepy. Tentokrát si zpěvačka pohrává s poněkud temnějším příběhem o ženě, která se vydává do lesa lovit muže.

„Do lesa se ve tmě nechodí, ani když vás tam pozve holka na rande,“ uvádí SAIJA nový singl. Inspiraci přitom našla na poměrně nečekaném místě. „Nápad jsem dostala, když jsem se dívala na seriál Hazbin Hotel. Postava Alastora tam taky velmi ráda chodívala po lese, jen se sekerou. Chtěla jsem song o ženské, která loví chlapy. V lese a s baseballkou,“ vysvětluje zpěvačka. Na skladbě s ní pracovali Štěpán Jelen, Matěj Jelen, Dan Holý a Filip Vlček.

Temnému námětu přitom záměrně odporuje hudební stránka skladby. „Člověk má v hudbě možnost vytahovat démony a smyšlené příběhy. Chtěla jsem, aby písnička zněla vlastně nevinně, něžně, aby se člověk zastavil, jestli opravdu slyšel to, co slyšel. Kontrast hudby s jemným zpěvem přesně vystihuje to, co jsem chtěla,“ popisuje Burešová. 6 PÍSMEN tak pokračuje ve směru, který nastínila už předchozím singlem MLČ.

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K písni vznikl také videoklip, za kterým stojí režisér a zpěvák Michal Skořepa. Celý projekt přitom vznikl velmi rychle. „Tenhle klip byl velká rychlovka, která se zrodila Evě v hlavě sotva týden před natáčením,“ prozradil Skořepa. Se zpěvačkou se zná už od jejích patnácti let a její novou hudební podobu vnímá jako splnění dlouholetého přání. „To, že na klip oslovila právě mě, znamenalo, že je ready udělat špinavou a divokou věc. Tak jsme ji udělali,“ dodává.

Klíčová slova: Eva Burešová·michal skořepa·Saija

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