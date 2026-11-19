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Aleš Juchelka: Podpora v nezaměstnanosti se změní. Zranitelnější skupiny si zachovají výhodnější podmínky
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) vysvětlil kompromisní podobu změn podpory v nezaměstnanosti, promluvil o problémech se superdávkou, novele zákoníku práce i plánovaném rozvoji sociálních služeb. Podle něj stát musí hledat úspory, zároveň ale chránit nejzranitelnější skupiny obyvatel.
Aleš Juchelka uvedl, že změny podpory v nezaměstnanosti mají přinést úspory, aniž by dopadly na nejzranitelnější skupiny. Lidé nad 52 let by si měli zachovat podporu ve výši 80 procent předchozího výdělku během prvních dvou měsíců. Výhodnější podmínky mají zůstat také lidem, kteří se rekvalifikují. „Celkově tady toto během jednoho roku navýšení tady této podpory stálo 8,5 miliardy daňové poplatníky navíc, aniž by se jakýmkoliv způsobem snížila nezaměstnanost,“ vysvětlil ministr. Kompromis podle něj již dohodli koaliční partneři a chystají pozměňovací návrh.
Dalším tématem byla novela zákoníku práce a obavy z rozšíření takzvaného švarcsystému. Ministr odmítá, že by změny měly vést k legalizaci nelegálního zaměstnávání. Podle něj jde především o zpřesnění definice závislé práce a větší právní jistotu pro zaměstnance i zaměstnavatele. „Naším cílem rozhodně není legalizovat švarcsystém, ten zůstává i nadále nelegální. My jen chceme jasněji vymezit hranici mezi zaměstnáním a skutečným podnikáním,“ uvedl. Změny se mají dotknout také platformových pracovníků a podle ministra přispět k boji s šedou ekonomikou.
Ministr se vyjádřil také k zavádění superdávky, kvůli kterému úřady práce čelí velkému náporu. Přepočítat musí přes 320 tisíc dávek, které pobírá zhruba 600 tisíc lidí. Juchelka ujistil, že listopadové výplaty budou vyplaceny v zákonném termínu, přestože některé domácnosti mohou peníze dostat o několik dní později, než byly zvyklé. Úředníci kvůli náporu pracovali také o víkendech a ministerstvo upravuje systém Jenda, aby byl pro žadatele přívětivější. Juchelka zároveň vysvětlil, proč vláda schválila důchodcům jednorázový příspěvek 2 000 korun, a nikoliv trvalé navýšení penzí.
Do budoucna chce ministerstvo řešit také nedostatek pracovníků v sociálních službách a rostoucí počet seniorů, kteří potřebují pomoc. Připravuje nový zákon o sociálních službách, počítá s rozšiřováním kapacit pobytových zařízení a výraznější podporou terénní péče. Ta má lidem umožnit zůstat co nejdéle doma, pokud to jejich zdravotní stav dovolí. „Ten senior, pokud může, tak samozřejmě je nejšťastnější doma, tam čelí nejmenšímu osamění jako takovému,“ řekl.
Co dalšího Aleš Juchelka v rozhovoru řekl? Poslechněte si celý Press klub.