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Jan Šťovíček: Návrat Rusů do hokeje je významný precedent, který protrhne lavinu pro jiné sporty
Návrat ruských hokejistů na mezinárodní turnaje vyvolává řadu otázek. Advokát a expert na sportovní právo Jan Šťovíček v Press klubu Frekvence 1 vysvětlil, proč považuje rozhodnutí sportovní arbitráže za problematické, jaké sankce hrozí týmům odmítajícím nastoupit proti Rusům a zda existuje cesta, jak jejich účasti zabránit.
Podle advokáta Jana Šťovíčka je verdikt závazný, přestože jeho podrobné odůvodnění zatím není známé. Otazníky navíc vyvolává možné propojení některých rozhodců s Ruskem. Dva ze tří arbitrů totiž podle dostupných informací navštívili Moskvu, aniž by tuto skutečnost uvedli v prohlášení o nepodjatosti. „Pokud by se prokázalo, že některý z těch soudců byl podjatý, tak by to byl důvod ke zrušení toho rozhodčího nálezu,“ upozornil Šťovíček. Mezinárodní hokejové federaci (IIHF) by proto doporučil obrátit se na švýcarský soud.
Několik národních svazů včetně českého už deklarovalo, že proti ruským týmům nenastoupí. Takový krok by ovšem mohl znamenat kontumaci zápasů i další sankce. Šťovíček zároveň upozornil na bezpečnostní rizika spojená s možnými střety ruských a ukrajinských fanoušků. „Já myslím, že tam by byly střety už v ulicích, pak by třeba nastaly v hledišti a nedejbože na ledě,“uvedl.
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Cestu ze složité situace vidí expert v národních opatřeních jednotlivých států. Připomněl, že Česká republika už má vládní opatření omezující účast ruských sportovců na domácích soutěžích. Národní legislativa má totiž na území daného státu přednost před sportovními pravidly.
Verdikt arbitráže navíc podle Šťovíčka může mít důsledky daleko za hranicemi hokeje. Očekává, že podobnou cestou se vydají také běloruští sportovci a následně zástupci dalších sportovních odvětví. „Tohle je významný precedent a určitě to protrhne lavinu pro řadu jiných sportů,“ varoval.
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