Radek Vondráček: Macinka urazil všechny ženy. Evropa je bezzubá

Radek Vondráček: Macinka urazil všechny ženy. Evropa je bezzubá

Radek Vondráček. Foto: Frekvence 1

11. listopadu 2026·Šárka Blahoňovská·Romana Navarová

Studentské protesty, válka na Ukrajině i kontroverzní výroky politiků. Hostem Press klubu Frekvence 1 byl předseda zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO), který s Romanou Navarovou probral také plánovanou cestu Andreje Babiše do Izraele.

Radek Vondráček se vyjádřil ke studentským protestům proti změnám financování veřejnoprávních médií. Demonstrace podle něj dokazují fungující demokracii, jejich důvody ale zpochybnil. Koncesionářské poplatky označil za zastaralé a nespravedlivé, protože například osaměle žijící důchodce platí stejně jako pětičlenná rodina. Přechod na financování ze státního rozpočtu proto hájil jako modernizaci systému.

Řeč přišla také na cestu vicepremiéra Karla Havlíčka na Ukrajinu a bezpečnost Evropy. Vondráček zdůraznil ekonomický potenciál válkou zasažené země a potřebu vyjednat skutečné bezpečnostní záruky.„Evropa bohužel v tuto chvíli je naprosto bezzubá a je tak částečně mimo hru, nesedí u stolu,“ prohlásil. Podle něj složitost ukrajinského konfliktu podcenil i Donald Trump.

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Vondráček obhajoval také plánovanou cestu premiéra Andreje Babiše do Izraele v době připomínky 17. listopadu. „Je to krásný symbolický krok,“ uvedl s tím, že Babiš by čelil kritice bez ohledu na svou účast na Národní třídě. Hovořilo se rovněž o možné spolupráci s Izraelem v oblasti protiraketové obrany a dlouhodobém podfinancování české armády.

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V závěru rozhovoru Vondráček kritizoval kontroverzní výroky koaličních politiků. Petr Macinka podle něj svým označením ruských hokejistek urazil všechny ženy. Ocenil však jeho omluvu. Odmítl také poznámku Miroslava Ševčíka o menopauze. „Já budu vždycky apelovat na své kolegy a na sebe, abychom se tam opravdu k sobě chovali slušně,“ zdůraznil. Zároveň ale zapochyboval o účinnosti disciplinárních řízení.

Co dalšího Radek Vondráček v Press klubu řekl? Poslechněte si celý rozhovor.

Klíčová slova: radek vondráček

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