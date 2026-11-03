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Pavel Fischer: Trump sliboval mír a levné energie, v obou slibech selhal
Donald Trump podle předsedy zahraničního výboru Senátu Pavla Fischera nesplnil dva sliby, na kterých postavil svůj návrat do Bílého domu. „Republikáni ztrácejí podporu a zejména Donald Trump, který sliboval, že bude mír a že budou energie levné. A v obou těchto slibech vlastně selhal, protože začal válku s Íránem a to takového rozsahu, že to už dlouho svět neviděl,“ řekl v Press klubu Frekvence 1 v den, kdy ve Spojených státech začaly volby do Kongresu.
Nespokojenost voličů podle Fischera začíná u cen. „Dneska, když jde Američan k pumpě, tak tam platí o 40 procent víc za benzin a o 70 procent víc za naftu „…“ Promítá se to tudíž do cen za potraviny, do inflace a lidé jsou zkrátka nespokojení s tím, co jim Donald Trump nedodal,“ popsal v Press klubu Frekvence 1. Zároveň upozornil, že to neznamená příklon k demokratům: podle něj jde především o výraz nespokojenosti s tím, co prezident prosazuje.
Vyšetřování nemusí skončit u prezidenta
Pokud demokraté ovládnou obě komory, čeká Trumpa podle Fischera těžší vládnutí. „Pokud by demokraté skutečně dosáhli na to vítězství, tak se zkomplikuje ten legislativní proces a dokonce mohou přijít nějaká vyšetřování nejenom na Donalda Trumpa, ale třeba na členy jeho kabinetu,“ uvedl senátor, který zmínil i ministra obrany Peta Hegsetha. Připomněl, že ve Sněmovně reprezentantů je potřeba 218 hlasů a v Senátu se letos rozhoduje o 35 křeslech na dalších šest let.
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Podle zpravodajství ČTK mají republikáni zatím ve sněmovně většinu 218 ku 214 a v Senátu 53 ku 47. Průzkumy ale ukazují, že demokraté mohou dolní komoru ovládnout a mají šanci i na Senát. Hlasování skončí ve středu v 07:00 SEČ, kdy se uzavřou poslední volební místnosti na Aljašce.
Drony nad polskou hranicí a lodě v Černém moři
Výsledek voleb podle Fischera sledují i v Moskvě. „Podívejte se na východní hranici Polska, kam dolétávají každý den drony nebo rakety. Naši vrtulníkáři tam slouží a máme to tudíž od našich vojáků z první ruky,“ řekl v Press klubu Frekvence 1 a připomněl i potápění lodí s námořníky ze států Severoatlantické aliance v Černém moři. „Rusko testuje, kam až může dojít,“ dodal.
Jasno má senátor i v tom, že čeští hokejisté nemají nastoupit proti Rusku. „Já to podporuji a jsem rád, že Česká republika se takto vyslovila a že naši sportovci v tom mají tak jasno,“ uvedl s tím, že ruská agrese proti Ukrajině podle něj rozbořila tisíce stadionů a zabila stovky sportovců.
Proč novináře nelze srovnávat s vysokými školami
K protestům proti změně financování veřejnoprávních médií Fischer řekl, že ohrožení nezávislosti hrozí. „Může to být ohrožení, protože když každý rok budete čekat, jaký rozpočet vám dají „…“ tak pokaždé se bude vyjednávat znovu a znovu o rozpočtu,“ vysvětlil. Srovnání s vysokými školami, které jsou také placené ze státního rozpočtu, odmítl: „Novinář kontroluje vládu, kontroluje mocné, kontroluje ty, kterým lidé svěřili ve volbách nějakou pravomoc.“
Celý rozhovor s Pavlem Fischerem si můžete poslechnout v záznamu Press klubu Frekvence 1.
Zdroj: ČTK, Frekvence 1