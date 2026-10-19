Ve věku 77 let zemřel herec, moderátor a výtvarník Otakar Jirák

Ve věku 77 let zemřel herec, moderátor a&nbsp;výtvarník Otakar Jirák
19. října 2026·Simona Lazničková

Ve věku 77 let v sobotu zemřel herec, moderátor a výtvarník Otakar Jirák. ČTK o tom informovala jeho manželka Drahomíra. Jirák ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech. Svým charismatickým hlasem se proslavil rovněž jako dabér. Namlouval například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém sitcomu, jeho hlasem mluvila i oranžová postavička Hele z televizního Studia Kamarád.

Rodák z Debře u Mladé Boleslavi prožil dětství v Praze. Vystudoval loutkoherectví na pražské DAMU. V druhé polovině 70. let působil jako mim v divadelním souboru Cirkus Alfréd Ctibora Turby, počátkem 80. let přešel k pantomimické skupině GAG Borise Hybnera. Příležitostně účinkoval v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha či v divadle Semafor. V září 2003 nastoupil do angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi a vrátil se tak do rodného kraje.

První setkání s televizní kamerou zprostředkoval Jirákovi režisér Ján Roháč, když jej coby nadaného mima angažoval do půvabné televizní grotesky Tři chrobáci. Herec představoval jednoho ze zvědavých broučků, kteří objevují lidskou domácnost. Režiséři mu pak nabízeli role v pohádkách či v seriálech (Arabela). Objevil se i v seriálech pro dospělé (Život na zámku) či v sitcomech (Nováci). Zahrál si například i v seriálu Slunečná. Obvykle býval představitelem přátelských pohodářů se sklonem k humoru.

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Jirákův sytý, do medova zbarvený hlas nacházel široké uplatnění v nejrůznějších pohádkách a dětských pořadech. Mluví jím třeba Tygr z animovaného seriálu Medvídek Pú, zní v Garfieldovi 2 nebo v polském animovaném cyklu Slavný lovec Pampalini. Namluvil i mamuta Mannyho ve filmu Doba ledová nebo Obelixe v animovaném snímku Asterix a Vikingové. Z české animované tvorby Jirák namluvil třeba večerníčkový seriál Hajadla a celovečerní snímky Fimfárum Jana Wericha a Fimfárum 2. Jirák žil s manželkou Drahomírou v domě u Mladé Boleslavi. Ve volném čase se věnoval výtvarné činnosti – malbě, grafice a tvorbě smaltů.

Klíčová slova: dabér·herec·otakar jirák·smrt

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