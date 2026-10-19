HOROSKOPY: Ryby, potřebujete se ujistit, na jakém základě stojí váš vztah

19. října 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Akceschopnost vás neopouští, ale můžete mít tendenci reagovat dřív, než si věci řádně promyslíte.

BÝK

Dnes nemusíte o svoji oblibu bojovat, jste prostě bez výhrad žádaní. Okolnosti vám přejí.

BLÍŽENCI

Jste-li svobodní, rozhoďte sítě, je pravděpodobné, že se někdo chytí.

RAK

Skončila doba pochybností a nadešla chvíle rozhodných činů. Nepodléhejte vlivu okolí, rozhodujte se sami.

LEV

S určitými věcmi lze počítat, ale pro klid raději říkejte samou chválu. Hrozí menší nedorozumění.

PANNA

V rámci zaměstnání mnohé zvládnete a v případě potíží zachráníte. Vesmírné aspekty jsou veskrze příjemné, ale nesmíte usnout na vavřínech. Stále se musíte snažit.

VÁHY

Dnešek si vyžaduje naprosté soustředění na úkoly, které máte opřed sebou. Z roztržitosti se můžete dopustit nějaké chyby.

ŠTÍR

Chcete-li aby dnešek proběhl v klidu, vyzdvihněte partnerovy klady. To by mělo zabrat.

STŘELEC

Do nového týdne se probudíte s příjemným pocitem. Cítíte se svěží a odpočatí. Aktivita je na vaší straně.

KOZOROH

Luna je ve vašem znamení, vaše citlivost je na zvýšené úrovni a hovoří ve váš prospěch. Plujete na vlně porozumění.

VODNÁŘ

Daří se všemu, co má rozumné základy. Svou pozornost především zaměřujte na rodinu.

RYBY

Potřebujete se ujistit, na jakém základě stojí váš vztah. Nezůstávejte jen u slov, zjišťujte situaci i neverbálně.

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