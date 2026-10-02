HOROSKOPY: Blíženci, užijete si lásku a vášeň, ale nesnažte se nic lámat přes koleno

2. října 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Dejte si pozor na riskantní akce, nevrhejte se do všeho po hlavě, zbrklost by vám mohla ublížit. Chce to klid a zhluboka dýchat.

BÝK

Říká se, důvěřuj, ale prověřuj. Pokud nechcete někomu sednout na lep, vezměte si to k srdci a jednejte podle toho.

BLÍŽENCI

Luna je ve vašem znamení, nová přátelství a letmé známosti mohou nabírat netušenou podobu. Užijete si den jaksepatří, lásku a vášeň nevyjímaje, ale nesnažte se nic lámat přes koleno.

RAK

Výkyvy nálady nebudou výjimkou. Ačkoliv to mezi vámi skvěle klape, neubráníte se špetce žárlivosti, ach jo!

LEV

Dnešek přeje životním rozličným průlomům. Podpoří vaše plány i emoce. Bavte se, ale nezapomeňte, že máte i své povinnosti. Nikdo za vás nic neudělá.

PANNA

Dnešní atmosféra bude poněkud hádavá, vyplatí se přimhouřit oko nad nedostatky partnera či dětí, prospěla by vám i změna prostředí.

VÁHY

Dnes se budete cítit ve špičkové formě. S partnerem prožijete renesanci vztahu.

ŠTÍR

Baví vás provokovat okolí. Pokud jde o lásku, myslete na budoucnost a nenechte se unášet pochybnými flirty.

STŘELEC

Vědomí že se blíží víkend, vám zvedá náladu. V duchu si už plánujete, jak ho nejlépe strávíte.

KOZOROH

Dnes si klidu zrovna moc neužijete. Drahá polovička bude stále něco vymýšlet, prostě budete muset poslouchat.

VODNÁŘ

Popadne vás touha něco dokázat – zvítězit sám nad sebou. Co by vás mohlo ohrozit je nějaká zdravotní indispozice.

RYBY

Pracovní výkony může poznamenat snížená nesoustředěnost. Stanovte si lehčí cíle, které můžete sami zvládat.

 

 

 

 

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