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HOROSKOPY: Blíženci, užijete si lásku a vášeň, ale nesnažte se nic lámat přes koleno
BERAN
Dejte si pozor na riskantní akce, nevrhejte se do všeho po hlavě, zbrklost by vám mohla ublížit. Chce to klid a zhluboka dýchat.
BÝK
Říká se, důvěřuj, ale prověřuj. Pokud nechcete někomu sednout na lep, vezměte si to k srdci a jednejte podle toho.
BLÍŽENCI
Luna je ve vašem znamení, nová přátelství a letmé známosti mohou nabírat netušenou podobu. Užijete si den jaksepatří, lásku a vášeň nevyjímaje, ale nesnažte se nic lámat přes koleno.
RAK
Výkyvy nálady nebudou výjimkou. Ačkoliv to mezi vámi skvěle klape, neubráníte se špetce žárlivosti, ach jo!
LEV
Dnešek přeje životním rozličným průlomům. Podpoří vaše plány i emoce. Bavte se, ale nezapomeňte, že máte i své povinnosti. Nikdo za vás nic neudělá.
PANNA
Dnešní atmosféra bude poněkud hádavá, vyplatí se přimhouřit oko nad nedostatky partnera či dětí, prospěla by vám i změna prostředí.
VÁHY
Dnes se budete cítit ve špičkové formě. S partnerem prožijete renesanci vztahu.
ŠTÍR
Baví vás provokovat okolí. Pokud jde o lásku, myslete na budoucnost a nenechte se unášet pochybnými flirty.
STŘELEC
Vědomí že se blíží víkend, vám zvedá náladu. V duchu si už plánujete, jak ho nejlépe strávíte.
KOZOROH
Dnes si klidu zrovna moc neužijete. Drahá polovička bude stále něco vymýšlet, prostě budete muset poslouchat.
VODNÁŘ
Popadne vás touha něco dokázat – zvítězit sám nad sebou. Co by vás mohlo ohrozit je nějaká zdravotní indispozice.
RYBY
Pracovní výkony může poznamenat snížená nesoustředěnost. Stanovte si lehčí cíle, které můžete sami zvládat.