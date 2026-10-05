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HOROSKOPY: Kozorozi, dobré činy se chválí samy. Okolí dokážete, jak jste šikovní
BERAN
Dnešek vás trochu znervózní a přestanete se ovládat. Snažte se vidět současné dění objektivně, nerozčilujte se!
BÝK
Máte-li pocit, že chcete svůj vztah někam posunout, musíte se vyjádřit. Podmínkou je plné nasazení a soustředění.
BLÍŽENCI
Patříte k nejotevřenějším znamením, takže by vám nemělo dělat potíže říct opravdu to, co máte na srdci. Slušelo by vám ale méně povídat a více se tulit.
RAK
Pro samé starosti nebudete vědět, kde vám hlava stojí, ale nakonec vše zvládnete.
LEV
Luna je ve vašem znamení, toužíte po lásce i profesním úspěchu. Vypadá to, že vaše přání nezůstanou nevyslyšena.
PANNA
Po víkendu působíte odpočatě a zároveň svůdně. Konstelace jsou vám nakloněny. –
VÁHY
Začátek týdne je velmi slibný po všech stránkách. Ke splnění vroucího přání vám chybí už jen malý krůček.
ŠTÍR
Moc dobře víte, že láska je kořením života, proto ji věnujte svůj čas i energii. Posilujte důvěru v sebe i své blízké.
STŘELEC
Ve vztahu by měla převládat harmonie. To ale neznamená, že si prostě pustíte televizi a celý večer u ní zůstanete.
KOZOROH
Dobré činy se chválí samy. Svému okolí dokážete, jak moc jste šikovní.
VODNÁŘ
Určité okolnosti nebo setkání oživí vaší minulost. Ve vztazích se může leccos zkomplikovat.
RYBY
Připravte se na výkyvy nálad a nečekané situace, které bude zapotřebí rychle řešit.