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Taťána Kuchařová plánuje miminko. S manželem už řeší i jména
Taťána Kuchařová prožívá další výraznou životní etapu. Dvacet let po vítězství v Miss World je čerstvě vdaná a teď otevřeně přiznala, že s manželem Ondřejem Havlíčkem už přemýšlejí i o dítěti. O svých plánech promluvila v rozhovoru pro Expres.cz a naznačila, že na miminko by ráda nečekala příliš dlouho.
Kuchařová si v posledních letech své soukromí pečlivě hlídá. Svatbu s Ondřejem Havlíčkem například dlouho držela mimo pozornost veřejnosti a ani dnes nemá potřebu sdílet každý detail svého života na sociálních sítích.
„Ne všechno je potřeba dávat na Instagram,“vysvětlila v rozhovoru pro Expres. Když ale přišla řeč na další společné plány s manželem, byla tentokrát překvapivě otevřená. Na otázku, zda uvažují o rozšíření rodiny, odpověděla bez většího váhání. „Chystáme, chystáme. Doufám, že to bude brzo,“ přiznala.
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Kuchařová tak potvrdila, že téma dítěte už s manželem skutečně řeší. Zda jsou jejich plány zatím jen ve fázi přání nebo už mají konkrétnější představu, dál nerozváděla. Došlo dokonce i na otázku, jestli už přemýšlela nad případným jménem pro budoucí dítě. Ukázalo se, že určitou představu má, doma ale zatím jasno není.
„Mám, ale nepanuje zatím shoda, takže uvidíme,“ prozradila s úsměvem. Konkrétní jména si tak zatím nechala pro sebe. Letos navíc uplynulo přesně dvacet let od chvíle, kdy Kuchařová získala titul Miss World. Sama přiznává, že od osmnácti let, kdy se ocitla v centru obrovské pozornosti, se její život výrazně proměnil.
Vedle modelingu se dlouhodobě věnuje také nadaci a dalším pracovním projektům. Ani po svatbě přitom pracovní tempo výrazně nezvolnila. Letos podle rozhovoru natočila několik větších kampaní a rozšířila své aktivity také v oblasti kosmetiky.
Vedle profesních plánů ale teď do budoucnosti stále víc vstupuje i rodina. A z jejích slov je zřejmé, že právě ta by mohla být další velkou kapitolou jejího života.
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