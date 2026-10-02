Taťána Kuchařová plánuje miminko. S manželem už řeší i jména

Taťána Kuchařová plánuje miminko. S&nbsp;manželem už řeší i&nbsp;jména

Taťána Kuchařová. Foto: Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / Profimedia

2. října 2026·Matěj Kašpar

Taťána Kuchařová prožívá další výraznou životní etapu. Dvacet let po vítězství v Miss World je čerstvě vdaná a teď otevřeně přiznala, že s manželem Ondřejem Havlíčkem už přemýšlejí i o dítěti. O svých plánech promluvila v rozhovoru pro Expres.cz a naznačila, že na miminko by ráda nečekala příliš dlouho.

Kuchařová si v posledních letech své soukromí pečlivě hlídá. Svatbu s Ondřejem Havlíčkem například dlouho držela mimo pozornost veřejnosti a ani dnes nemá potřebu sdílet každý detail svého života na sociálních sítích.

„Ne všechno je potřeba dávat na Instagram,“vysvětlila v rozhovoru pro Expres. Když ale přišla řeč na další společné plány s manželem, byla tentokrát překvapivě otevřená. Na otázku, zda uvažují o rozšíření rodiny, odpověděla bez většího váhání. „Chystáme, chystáme. Doufám, že to bude brzo,“ přiznala.

Teď nejčtenější v Celebrity

Poslední video syna Cindy Crawford. Hodiny před smrtí se natočil v zařízení v Santa Monice

Přečíst článek

Kuchařová tak potvrdila, že téma dítěte už s manželem skutečně řeší. Zda jsou jejich plány zatím jen ve fázi přání nebo už mají konkrétnější představu, dál nerozváděla. Došlo dokonce i na otázku, jestli už přemýšlela nad případným jménem pro budoucí dítě. Ukázalo se, že určitou představu má, doma ale zatím jasno není.

„Mám, ale nepanuje zatím shoda, takže uvidíme,“ prozradila s úsměvem. Konkrétní jména si tak zatím nechala pro sebe. Letos navíc uplynulo přesně dvacet let od chvíle, kdy Kuchařová získala titul Miss World. Sama přiznává, že od osmnácti let, kdy se ocitla v centru obrovské pozornosti, se její život výrazně proměnil.

Vedle modelingu se dlouhodobě věnuje také nadaci a dalším pracovním projektům. Ani po svatbě přitom pracovní tempo výrazně nezvolnila. Letos podle rozhovoru natočila několik větších kampaní a rozšířila své aktivity také v oblasti kosmetiky.

Vedle profesních plánů ale teď do budoucnosti stále víc vstupuje i rodina. A z jejích slov je zřejmé, že právě ta by mohla být další velkou kapitolou jejího života.

Právě letí na Frekvenci 1aktualizováno před 1 min
1HOROSKOPY: Kozorozi, dobré činy se chválí samy. Okolí dokážete, jak jste šikovní340 čtenářů dnes2Poslední video syna Cindy Crawford. Hodiny před smrtí se natočil v zařízení v Santa Monice190 čtenářů dnes3Partyšová otevřeně o penězích: Vydělávám jako manažer, školné syna stojí přes 1,5 milionu140 čtenářů dnes4Horoskop na říjen: 3 znamení čeká velká změna. Koho překvapí láska a kdo zabere v práci?

___________

Zdroj:

Expres

 

Klíčová slova: Miss World·Ondřej Havlíček·seznam·Taťána Kuchařová

Doporučujeme

HOROSKOPY: Kozorozi, dobré činy se chválí samy. Okolí dokážete, jak jste šikovní
Teď nejčtenější
Poslední video syna Cindy Crawford. Hodiny před smrtí se natočil v zařízení v Santa MonicePartyšová otevřeně o penězích: Vydělávám jako manažer, školné syna stojí přes 1,5 milionuHoroskop na říjen: 3 znamení čeká velká změna. Koho překvapí láska a kdo zabere v práci?

Další článek
Paul McCartney otevřeně o rozpadu Beatles: Začal jsem pít. Bylo to jako psychické zhrouceníPaul McCartney se v neobvykle otevřeném rozhovoru vrátil k období po rozpadu Beatles, kdy nevěděl, co se svou kariérou dál. Přiznal, že začal víc pít, mluvil o komplikovaném vztahuČíst další článek →
Související články
Halle Berry čelí vážnému obvinění. Exmanžel tvrdí, že napadla jejich synaCelebrity · 3 min čteníJim Carrey se znovu oženil. S partnerkou Min Ah měl tajnou svatbu v Los AngelesCelebrity · 1 min čteníHvězdy Stranger Things po letech od sebe. Spekulace o rozchodu Natalie Dyer a Charlieho Heatona sílíCelebrity · 2 min čtení
Nejčtenější v rubrice Celebrity
1Anna Polívková (42): Děti a svatba? Nechci to rozhodovat za osud2Sedm let bez Karla Gotta. Na jeho hrobě se objevilo dojemné překvapení3Ewa Farna prozradila, jak chce vychovávat své děti. Vzpomněla i na nelehké dospívání4Rodinu herce Chada Lowea zasáhla tragédie. Jeho třináctiletá dcera Fiona zemřela
Pokračujte v rubrice
CelebrityMiss WorldOndřej Havlíčekseznam