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HOROSKOPY: Panny, prožijete vášnivý den, na který nezapomenete. Bude to jak z romantického filmu
BERAN
Máte tendenci všechno zlehčovat a podceňovat. Myslíte, že se vám nemůže nic stát, ale opak může být pravdou.
BÝK
Dnes se cítíte lépe a máte zase plno plánů. Nemyslíte jen na sebe, ale i na své blízké, což vás šlechtí.
BLÍŽENCI
To, co jste se snažili zametat pod koberec, se vám zase natlačí do života. Připravte se na možné střety.
RAK
Vhodné cíle jsou takové, které spojují vlastní zájmy se zájmy rodiny a přípravami na blížící se Vánoce.
LEV
Jestliže chcete udržet vzestupnou linii svého života, nesmíte polevit v dosavadním úsilí a výsledky se dostaví.
PANNA
Prožijete vášnivý den, na který hned tak nezapomenete. Budete si připadat jako v romantickém filmu.
VÁHY
Máte pocit, že vám vánoční nákupy dárků vytahují stále větší částky z peněženky a vůbec se vám to nelíbí, ach jo! –
ŠTÍR
Některým věcem budete muset pomoci, jiné se pohnou kupředu bez vašeho přičinění. Jen nesmíte usnout na vavřínech, až se vám povede dobře.
STŘELEC
Pozor na zbrklé kroky, neuvážená rozhodnutí. Zvláště v lásce a finančních otázkách si počínejte opatrně.
KOZOROH
Dnes se raději držte zásady, kdo ustoupí, ten vyhraje. Je nebezpečí, že se kvůli malichernosti zbytečně pohádáte.
VODNÁŘ
Nelze vyloučit, že budete přizváni k nějaké zajímavé akci. Neprohloupíte, když se zúčastníte.
RYBY
Zřejmě se dnes budete ujišťovat o věrnosti své lásky. Nejspíš vás roztrpčí pomluvy okolí.