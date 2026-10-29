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HOROSKOPY: Štíři, láska a prožívání sexualit budou u vás na pořadu dne. Hned přeskočí jiskra
BERAN
Pozor si dejte ne emoce všeho druhu. Můžete reagovat nezvykle vstřícně i prudce.
BÝK
Všechno by se jevilo skvěle, kdybyste stále nehledali nějaké mouchy. Nějak vás přešel humor.
BLÍŽENCI
Luna je ve vašem znamení, dnešek si užijete dosytnosti. Ve stěžejních věcech máte jasno. Tajné fondy vezmou za své.
RAK
Alchymie lásky funguje i na dálku. Ve sbližování ale postupujte pomalu, ať lásku nevyplašíte.
LEV
Náhoda vám přinese do života trochu vzruchu. S odpočinkem ale nepočítejte. Budete se cítit jako utahaný dostihový kůň, ach jo!
PANNA
Události se pohrnou jedna za druhou. Okolí naloží na vaše bedra vše, co půjde.
VÁHY
Nezištnost a srdečnost se vám vyplatí. Jedině tak si vychutnáte okamžiky štěstí.
ŠTÍR
Láska a prožívání sexualit budou u vás na pořadu dne. Možná jsou milá setkání, kdy ihned přeskočí jiskra.
STŘELEC
Nápadů a inspirací budete mít mnoho, otázkou však bude, zda naleznete vnitřní sílu jít do akce. Myslíte jen na jedno – na svou lásku.
KOZOROH
I přes dobrou kondici budete mít chuť pro své zdraví něco udělat. Zajistíte si permanentku do posilovny.
VODNÁŘ
Dnes se cítíte lépe než včera, nepostrádáte svižnost ani psychickou odolnost, přeměníte své povinnosti v zábavu.
RYBY
Myslíte na několik věcí najednou a tak vás rozhodně nečeká klidný den.