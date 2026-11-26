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HOROSKOPY: Ryby, trpělivost a rozvaha, to jsou dnešní klíčová slova. Čas pracuje pro vás, intrik si nevšímejte
BERAN
Dojdete k poznání, že existují i jiné věci, než jsou jen povinnosti. Natrefíte na něco, co vám udělá velkou radost.
BÝK
Vypadá to, že budete muset stále něco řešit a vaše nálady se budou rychle měnit. Chce to klid a zhluboka dýchat.
BLÍŽENCI
Zvídavost je něco, co máte ve své nátuře zakotveno. Pozor, ale na některé události, které se můžou vymknout vaší kontrole. Velkým přínosem je pro vás fungující rodinné zázemí.
RAK
Dívejte se na svět otevřenýma očima. K životu stejně jako k lásce potřebujete mnohem více, než ostatní znamení, ale musíte být iniciativní.
LEV
Ti kteří mají vážný vztah, by neměli koukat vedle. Zřejmě se dostanete do osidel svodů a budete mít co dělat, abyste z potíží vybruslili.
PANNA
Poradíte si s praktickými věcmi, ale je třeba myslet i na lásku. Ve vztahu nemůžete jen brát, musíte i dávat.
VÁHY
Připravte se na maraton zážitků. Štěstí se na vás usmívá ve sféře lásky.
ŠTÍR
Planety vás sice budou vracet do starých časů, ale vy už naštěstí žijete přítomností.-
STŘELEC
Dnešek zjitří vaši živelnost a sebedůvěru. V srdečních záležitostech bude záležet na tom, zda převezmete iniciativu do svých rukou.
KOZOROH
Ne každému budou dnes vaše názory po chuti. Nesnažte se nikoho přesvědčovat o své pravdě. Čas ukáže, jak se věci mají.
VODNÁŘ
Nelze vyloučit, že se vám do pracovních zájmů zamíchají city. Záleží na vás, na jakou strunu zabrnkáte.
RYBY
Trpělivost a rozvaha, to jsou dnešní dvě klíčová slova. Čas pracuje pro vás a intrik si nevšímejte.