Vyhánět hlučná auta by šlo, ale otázka je, kde je hranice toho hluku

9. října 2026·Kraus a blondýna·Redakce·Jan Kraus·Miluška Bittnerová
Aktuální dění očima Jana Krause každé ráno 5:00 – 9:00 vždy po zprávách v celou a v půl exkluzivně na Frekvenci 1. Vtipně, originálně a s nadhledem, tak to umí jenom Jan Kraus. Blondýna Miluška Bittnerová se ptá na vše, o čem se mluví, a Jan Kraus jí to vysvětlí Odebírat podcasty pořadu Kraus a blondýna

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