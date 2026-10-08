Jedno z nejtěžších rozhodnutích. Laďka Něrgešová zavzpomínala na moment, který jí změnil život

Jedno z&nbsp;nejtěžších rozhodnutích. Laďka Něrgešová zavzpomínala na&nbsp;moment, který jí změnil život

Laďka Něrgešová (Foto Instagram Laďka Něrgešová)

8. října 2026·Barbora Turková

Laďka Něrgešová zavzpomínala na svém instagramu na den, který jí změnil život. Bylo to loni v květnu, kdy jí lékaři během operace odstranili z hlavy glioblastom, agresivní nádor mozku. Sympatická moderátorka tak rok používá tzv. helmičku, která jí pomáhá prodloužit život. 

Glioblastom je nejagresivnější a nejzhoubnější primární nádor na mozku. Roste velmi rychle a agresivně prorůstá do okolní zdravé mozkové tkáně, což výrazně ztěžuje jeho úplné chirurgické odstranění. Moderátorka Laďka Něrgešová se s nemocí statečně pere už více než rok. Kvůli léčbě si musela oholit hlavu a nosí tzv. helmičku, která jí může pomoci prodloužit život.

Dneska je to rok. TTF OPTUNE ‚helmička‘,“ napsala moderátorka k fotkám, které ukázala na svém Instagramu. Připomíná si tak důležitý okamžik, který jí změnil život. Před rokem začala podstupovat unikátní léčebnou metodu, která pro spoustu pacientů znamená poslední naději. Metoda využívá elektrická pole, která působí na nádorové buňky.

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Kvůli tomu si musela moderátorka oholit hlavu, protože na sobě má elektrody napojené na zařízení, které vysílá elektrická pole. Pojišťovny tuto metodu již začaly hradit, v minulosti tomu tak nebylo. Rozhodně to není věc, kterou by Něrgešová mohla jen tak odložit. Na sobě ji má 85 % času. V minulosti také promluvila o tom, že na kontroly chodí každých 14 dní a s sebou má neustále zhruba čtyřkilový batoh.

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Neodpočine si ani během spánku. „V noci je to celé napojené na akumulátor. Ale spíte opět napojení,“ popsala. Po sundání elektrod si musí oholit hlavu, osprchovat se a znovu si všechno připevnit. Kabely a baterie jí také komplikují každodenní život, třeba při běžných činnostech, jako je oblékání nebo cestování. Laďka je ale neskutečná bojovnice a rozhodně se nevzdává.

Klíčová slova: Laďka Něrgešová

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