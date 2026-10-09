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HOROSKOPY: Panny, čas a okolnosti vám nahrávají. V partnerských vztazích uvidíte věci jasněji
BERAN
Tradičními věcmi nezaujmete. Na přitažlivosti získají ti, kteří projeví svůj temperament a smysl pro humor.
BÝK
Nadějné milostné příležitosti zaznamenají osoby narozené v květnu. Možná vás někdo někam pozve.
BLÍŽENCI
Dnešní atmosféra vás může vyvádět z rovnováhy. Držte na uzdě své emoce, ať nevyzradíte něco, co by mělo zůstat utajeno.
RAK
Je možné, že se dnes budete zabývat svými vztahovými problémy. O poznání budete šťastnější, když budete rozdávat radost.
LEV
Váš vnitřní neklid se může přenášet i na partnera. Máte nejvyšší čas, s tím něco udělat.
PANNA
Čas a okolnosti vám nahrávají. V partnerských vztazích uvidíte věci jasněji. Prožijete super den. –
VÁHY
Navenek se tváříte, že kariéra není pro vás důležitá, ale opak je pravdou. Snažíte se uspět za všech okolností.
ŠTÍR
Buďte obezřetní, než na něco kývnete. I zdánlivá maličkost se může ukázat jako velmi důležitá.
STŘELEC
Ve vztazích by se vám mělo dařit za předpokladu, že zapomenete na kritiku a partnera budete jen chválit.
KOZOROH
Imponují vám rozhodní a úspěšní lidé. Co byste však neměli pouštět ze zřetele, jsou určité signály, které k vám tělo vysílá.
VODNÁŘ
Pozor na flirtování ze kterého byste mohli mít neočekávané komplikace. Dejte si klapky na oči.
RYBY
Co se vám nepodařilo vyřešit včera, vyřešíte dnes. Vaše touhy by mohly uspět, dáte-li jim dostatek prostoru.