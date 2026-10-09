HOROSKOPY: Panny, čas a okolnosti vám nahrávají. V partnerských vztazích uvidíte věci jasněji

9. října 2026·Horoskopy·Dagmar Kludská
Nevíte si rady s tím, jaký vás čeká den? Třeba vám poradí naše horoskopy, které pro rádio Frekvence 1 pravidelně připravuje kartářka Dagmar Kludská.

BERAN

Tradičními věcmi nezaujmete. Na přitažlivosti získají ti, kteří projeví svůj temperament a smysl pro humor.

BÝK

Nadějné milostné příležitosti zaznamenají osoby narozené v květnu. Možná vás někdo někam pozve.

BLÍŽENCI

Dnešní atmosféra vás může vyvádět z rovnováhy. Držte na uzdě své emoce, ať nevyzradíte něco, co by mělo zůstat utajeno.

RAK

Je možné, že se dnes budete zabývat svými vztahovými problémy. O poznání budete šťastnější, když budete rozdávat radost.

LEV

Váš vnitřní neklid se může přenášet i na partnera. Máte nejvyšší čas, s tím něco udělat.

PANNA

Čas a okolnosti vám nahrávají. V partnerských vztazích uvidíte věci jasněji. Prožijete super den. –

VÁHY

Navenek se tváříte, že kariéra není pro vás důležitá, ale opak je pravdou. Snažíte se uspět za všech okolností.

ŠTÍR

Buďte obezřetní, než na něco kývnete. I zdánlivá maličkost se může ukázat jako velmi důležitá.

STŘELEC

Ve vztazích by se vám mělo dařit za předpokladu, že zapomenete na kritiku a partnera budete jen chválit.

KOZOROH

Imponují vám rozhodní a úspěšní lidé. Co byste však neměli pouštět ze zřetele, jsou určité signály, které k vám tělo vysílá.

VODNÁŘ

Pozor na flirtování ze kterého byste mohli mít neočekávané komplikace. Dejte si klapky na oči.

RYBY

Co se vám nepodařilo vyřešit včera, vyřešíte dnes. Vaše touhy by mohly uspět, dáte-li jim dostatek prostoru.

 

 

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