Změnil se mi život. Herečka Lucie Zedníčková se stala babičkou

Změnil se mi život. Herečka Lucie Zedníčková se stala babičkou

Lucie Zedníčková (Zdroj: Profimedia)

8. října 2026·Barbora Turková

Lucie Zedníčková má opět úsměv na rtech. Sympatická herečka se pochlubila krásnou zprávou z rodinného života. Stala se totiž babičkou, její syn pianista Mikuláš se stal otcem. 

Lucie Zedníčková o tom, že bude brzy babičkou, dlouho nemluvila. Veřejně o tom promluvila až na konci září při otevírání jedné lékárny v Kolíně. Už v tu dobu mluvila o tom, že její snacha přenáší a že porod bude za pár dní. A přišlo to opravdu hodně brzy. „Minulý týden se mi změnil život,“ napsala Zedníčková na Instagram a připojila fotku s kočárkem.

Fotkou s kočárkem dala jasně najevo, že se nyní zhostila nové role. Stala se babičkou a je štěstím bez sebe. „Rozplývám se,“ reagovala na jeden z komentářů pod příspěvkem. „Jsem přešťastná,“ napsala k jinému. „Je to ňunínek nejvoňavější,“ dojímala se v dalším. Pod příspěvkem se následně objevila spoustu gratulací.

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Příspěvek sdílený Lucie Zednickova (@zednickovalucie)


To je nejvíc!“ napsala herečka a modelka Eva Decastelo. „Ach,“ přidala se herečka Ivana Korolová. Pozadu nezůstali ani další, například David Gránský, Olga Lounová, Barbora Mottlová nebo Nela Boudová. Vnouče má od svého syna, jazzového pianisty Mikuláše, který se loni oženil. Kromě něj má ještě dceru Amelii, která jde v jejích stopách a je z ní herečka.

Klíčová slova: babička·herečka·Lucie Zedníčková·rodina·seznam·vnuk

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