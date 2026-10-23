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Jiří Moláček: AI se při operacích bát nemusíme, stále jsou tam lidé.
23. října 2026·Press klub··
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →"Umělé inteligence při operacích se na operačních stolech bát nemusíme," řekl v Pressklubu Frekvence 1 přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Moláček. Podle něj pomáhá, ale jen částečně. Stále operací provádí a sleduje hlavně člověk. A řeč byla nejen o AI. Poslechněte si záznam pořadu. Odebírat podcasty pořadu Press klub
Další článekIvan Pilip: Vláda se chytila do pasti vlastních slibůSchodek rozpočtu na příští rok stále rozděluje nejen poslance, ale taky odbornou veřejnost. Podle návrhu by měl být 386 miliard korun, což vláda obhajuje investicemi. Kritici naopaČíst další článek →
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