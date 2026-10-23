Jiří Moláček: AI se při operacích bát nemusíme, stále jsou tam lidé.

23. října 2026·Press klub·Ladislav Jakub·Ondřej Kopa
"Umělé inteligence při operacích se na operačních stolech bát nemusíme," řekl v Pressklubu Frekvence 1 přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Moláček. Podle něj pomáhá, ale jen částečně. Stále operací provádí a sleduje hlavně člověk. A řeč byla nejen o AI. Poslechněte si záznam pořadu. Odebírat podcasty pořadu Press klub

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