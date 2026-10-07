David Marek: Česká ekonomika je navzdory všemu relativně odolná

7. října 2026·Press klub·Ondřej Albrecht·Romana Navarová
Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil, a to na 2,6 procenta z červencových 3,1 procenta. Co to znamená v lidské řeči? To vysvětloval v Press klubu ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Podle něj navíc čísla nejsou až tak negativní. Poslechněte si celý pořad. Odebírat podcasty pořadu Press klub

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